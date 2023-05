Russland sier F-16-leveranser vil reise spørsmål om Natos rolle

Han mener at manglende infrastruktur og bemanning i Ukraina kan gi behov for at F-16-fly i praksis trenger flyplasser på Nato-territorium for å operere. Det vil reise spørsmål om Natos involvering i konflikten, sier han i en uttalelse.

– Det er ingen infrastruktur for driften av F-16 inne i Ukraina, og antallet piloter og vedlikeholdspersonell man trenger, er ikke der heller, sier Anatolij Antonov via Telegram-kontoen til Russlands ambassade i USA.

Nato-landene har ennå ikke forpliktet seg til å levere F-16-flyene, men USAs president Joe Biden ga fredag grønt lys for at ukrainske piloter kan få lære å fly det amerikanske kampflyet.

– Hva vil skje om de amerikanske jagerflyene tar av fra Nato-flyplasser driftet av utenlandske «frivillige»? spør Antonov.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har forsikret Biden om at flyene ikke vil bli brukt til angrep inne på russisk territorium. Antonov sier at ethvert ukrainsk angrep på Krim-halvøya bli regnet som et angrep på Russland.

– Det er viktig at USA er fullt klar over dette, uttaler han.

Vestlige land står overfor en «kolossal risiko» dersom de sender F-16 jagerfly til Ukraina, lød den første kommentaren fra russiske myndigheter etter at Biden tok sin beslutning fredag.