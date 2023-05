Sykehjemsetaten har oppdaget at det de siste månedene har forsvunnet en mengde piller som defineres som «svært vanedannende» fra Ullern helsehus i Oslo.

Det skriver Avisa Oslo.

Pillene som er forsvunnet skal være klassifisert som såkalte A- og B-preparater.

Det første tilfellet ble oppdaget gjennom en månedskontroll. Det ble da oppdaget mangler av medisinen Zopiclone. I det andre tilfellet ble det oppdaget mangler av OxyContin og Zopiclone.

Ifølge Felleskatalogen brukes Zopiclone ved forbigående og kortvarige søvnvansker og som støttebehandling i begrenset tid ved kroniske søvnvansker. OxyContin brukes ved langvarige sterke smerter, slik som smerter ved kreft.

Politianmeldt

Tilfellene blir sett på som alvorlig. Illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock / NTB

Det er i et brev fra kommunerevisjonen til kontrollutvalget i bystyret og helsebyråden at medisinsvinnet kommer fram.

Der står det også at begge tilfellene er anmeldt til politiet.

I en e-post til Avisa Oslo skriver fungerende direktør for helsehusene i Oslo, Mona Kjekshus, at de ser på all svinn av legemidler som alvorlig.

Kjekshus sier videre at det nå er politiets oppgave å etterforske saken og komme til en konklusjon.

Ulike avdelinger

Det var ved dette helsehuset av svinnet ble avdekket. Foto: Raymond Jakobsen / Oslo kommune

Medikamentsvinnet skal ha funnet sted på to ulike avdelinger ved helsehuset i Oslo.

I et brev til kontrollkomiteen skriver kommunerevisjonen at ukentlige kontroller vil intensiveres i en periode framover.

«Svikt kan få alvorlige konsekvenser. En rekke tidligere undersøkelser av legemiddelhåndteringen i Oslo kommunes virksomheter har vist mangler på området», skrives det i brevet.