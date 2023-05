En politimann er tiltalt for å ha utøvd vold mot en mann på en bensinstasjon på Kongsberg i fjor. En annen polititjenesteperson skal ha slettet videoopptak av hendelsen.

En video fra hendelsen, som Dagbladet publiserte tidligere denne uken, har fått stor oppmerksomhet. På videoen kan man se 26 år gamle Kevin Simensen bli slått minst 16 ganger av den tiltalte politimannen.

«Ekstremt aggressiv»

Dagbladet har fått tilgang til fire egenrapporter, som skal være skrevet av to politiførstebetjenter og to politibetjenter. Ingen av de fire er tiltalt. Alle fire rapportene, særlig den ene, har beskrivelser av hendelsesforløpet som ikke stemmer overens med hva videoen fra bensinstasjonen viser, skriver Dagbladet.

I en av rapportene heter det:

«Det fremsto for meg at Kevin motsatte seg pb. (den tiltalte politimannen, journ.anm) sitt forsøk på å oppnå kontroll. Situasjonen eskalerte deretter drastisk. Pb. la Kevin ned i bakken. Jeg gikk deretter inn i situasjonen for å støtte pb. med å få kontroll på ham. Min oppfatning av Kevin var at han var ekstremt aggressiv, og gav ingen tegn på overgivelse».

«Virket rolig»

I en annen rapport er oppfatningen av hendelsen en litt annen:

«Mannen (Kevin Simensen, journ.anm) virket rolig og snakket med vanlig stemme selv om øynene virket kalde og han var stiv i blikket. Mannen hadde tydeligvis oppført seg på en slik måte at han ikke lenger var ønsket på utestedet. Mannen var rolig og lyttet når han ble tilsnakket.

Foranledningen for hendelsen skal ha vært at Simensen ble nektet inngang på et utested av en vekter. Noen dager etter hendelsen skal vekteren ha anmeldt Simensen for drapstrusler. Påstanden kjenner ikke Simensen seg igjen i.