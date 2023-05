Dagbladet gjengir anmeldelsen. Der skriver politimannen at slag mot hodet og over ryggen på mannen ikke hadde noen effekt.

Politimannen skriver også at mannen som ble anmeldt for vold, ble påsatt såkalt bodycuff, som har håndjern festet til et belte som settes rundt personens mange, i tillegg til bånd for anklene.

«Politiet har mulighet til å begrense bevegelsesfriheten til personer påsatt bodycuff ved å dra i reimer festet til systemet, det gjorde vi i dette tilfellet på mannen vi basket med, men han fortsatte å utagere, ved å spytte og fremsatte trusler om å drepe oss», skriver politimannen i anmeldelsen.

Spesialenheten for politisaker skriver i sitt påtalevedtak at politifolkene i sin rapport har beskrevet handlinger «som det ut ifra det foreliggende videoopptak vanskelig kan sies å være bevismessig dekning for».

Dagbladet har vært i kontakt med politimannen som er tiltalt, men han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Mannen har nå advokat John Christian Elden som forsvarer.

– Han føler seg forhåndsdømt uten at han har gitt sin versjon til noen, skrev Elden i en melding til Dagbladet i helgen.

Advokaten legger til at politimannen vil forklare seg i retten.