Ta deg en børek, Durek. Eller noe

Ok, han har stått frem som reptil , lagt ansvar for kreft på kreftsyke barn og beskyldt hele Norge for rasisme . Han selger medaljonger som skal kunne kurere omtrent alt (ikke hans egen nyresvikt, da) og har utlevert sexlivet til prinsessen.

Det har vært så mye. Det skulle ikke være mulig å toppe.

Men så var det det likevel.

Torsdag kveld gikk nemlig sjaman Durek Verrett live på TikTok.

Underveis skal Verrett ha fått spørsmål fra en av seerne i livestreamen, som spurte om han tror på liv etter døden. Da fortalte amerikaneren, ifølge Nettavisen, at Ari Behn har tatt kontakt med ham fra «den andre siden»:

«Jeg kan høre Ari noen ganger. Han ber meg hilse til barna og si at han elsker dem høyt».

La oss se bort fra det åpenbare. At Durek selvsagt ikke har hatt kontakt med Ari Behn fra dødsriket. Vi lar bare det ligge.

I Durek Verretts fortelling blir Ari Behn en servil og patetisk skikkelse. Han var alt annet.

La oss heller snakke om egosentrismen. Ideen Durek har om at hvis han hevder dette vil han selv vokse i anseelse blant sine trosfeller, disipler og følgere.

Og la oss snakke om det som må til for at han ikke nøyer seg med ideen, men faktisk sier det:

Den totale mangelen på hensyntagen til menneskene som var Ari nær og som var glad i ham. Og det like store fraværet av respekt for Behns ettermæle.

Ari Behn hadde mange nære, og «alle» nordmenn hadde et forhold til ham. Selvmordet første juledag 2019 står igjen som et nasjonalt traume. Begravelsen fra Oslo domkirke ni dager senere samlet landet.

Behn var kunstner og levemann, slet psykisk de siste årene, men beholdt sin integritet og ære. Det er vanskelig å forestille seg at han skulle ville ønske fortellingen om at han satt der «på andre siden» og sendte talemeldinger til forloveden til ekskona om barna. I Durek Verretts fortelling blir Ari Behn en servil og patetisk skikkelse. Han var alt annet.

Og hvilken oversikt har Durek over hvordan alle Behns nære venner og familie vil motta en hilsen fra ham fra dødsriket? Gjennom, av alle, mediumet Durek? Vet han at det ikke forstyrrer eller vekker vonde følelser, eller sårer?

Han bryr seg neppe.

Vi burde sikkert ikke bry oss om ham heller.

Under livesendingen på TikTok opplyste Verrett også at det ennå ikke er landet noen dato for bryllupet med prinsesse Märtha Louise. Ett forslag melder seg: Aldri.

