Nynorskfolk skeptisk til dialekter i Dagsrevyen

– Nyhetslesere i utlandet snakker ikke dialekt. Slik burde det være i Norge også, sier Nils Heyerdahl i Det Norske Akademi til Aftenposten.

Han er preses i Det Norske Akademi for språk og litteratur, som kjemper for å bevare riksmålet.

– Når man står fram foran mikrofonen og skal gi viktige meldinger til det norske folk, er man ikke en privatperson, sier Heyerdahl.

Han mener at også nynorsken ville vokst på mindre dialektbruk i NRK.

Noregs Mållag er ikke like skarpe i kritikken, men de er delvis enige med Heyerdahl.

– I nyhetssendingene bør hovedregelen være normert tale. Jeg er mildt skeptisk til nyheter på dialekt, sier styreleder Peder Lofnes Hauge i Noregs Mållag.

Nyhetsdirektør Helje Solberg i NRK sier statskanalen speiler at dialektene har fått et større rom i samfunnet for øvrig.

– Når det er sagt, er publikumsforståelsen det viktigste. Vi skal ha et konsekvent og korrekt språk og jobber mye med dette. Dette gjelder alle våre medarbeidere, dialektbruk eller ikke, sier hun.