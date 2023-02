NRK-programleder Noman Mubashir (48) ble singel for over et år siden.

Det skriver han i et innlegg på Instagram onsdag kveld.

– For over et år siden ble jeg dessverre singel. Jeg har ikke hatt lyst eller energi til å snakke om det før nå. Brudd er alltid vanskelig og trist, skriver Mubashir.

Videre skriver han at han og eks-kjæresten gjennom tolv år ikke er uvenner.

– For oss har det vært veldig viktig å ta vare på barna og behandle hverandre med respekt.

Mubashir har jobbet i NRK siden 1997. NRK-karrieren hans startet som reporter i programmet «Migrapolis».