Studie: Nå er denne gruppen mer utsatt for tykktarmskreft

Norge ligger i verdenstoppen i tykktarmskreft, og i løpet av de siste 40-50 årene har det skjedd en tredobling i antall tilfeller. Globalt topper norske kvinner listen, mens vi ligger på fjerdeplass når det gjelder begge kjønn.

Tall fra Kreftregisteret viser at 4550 personer fikk tykk- eller endetarmskreft i Norge i 2021. Selv om forekomsten av sykdommen øker i Norge, øker også overlevelsen for tarmkreftpasientene.

I 2021 mistet 1266 nordmenn livet til tykktarmskreft. 25.508 personer overlevde sykdommen.

Oppsiktsvekkende funn

Forskere fra Oslo Universitetssykehus, Kreftregisteret og Universitetet i Oslo har studert 1,9 millioner nordmenn mellom 16 og 75 år. Deltakerne ble fulgt i 50 år.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Colorectal Disease.

Overlege og spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi ved Oslo universitetssykehus Usman Saeed er førsteforfatter av studien.

Ifølge Saeed har sammenhengen mellom fedme og risiko for tykktarmskreft hos menn vært kjent fra tidligere studier, men sammenhengen hos kvinner har vært noe usikker.

Da forskerne utførte studien så de igjen, som tidligere kjent, at risikoen hos menn i alle aldersgrupper med høy kroppsmasseindeks (BMI) har en økt risiko på opptil 26 prosent per fem enheter økning i BMI for å utvikle sykdommen.

Det var først da de så på resultatene for kvinner, at de gjorde et oppsiktsvekkende funn.

– Nytt og overraskende funn

Forskerne så at kvinner som har forhøyet BMI i tidlig alder, mellom 16 og 30 år, har en økt risiko for å utvikle kreft i tykktarmen, på lik linje med menn.

– Dette er et nytt og overraskende funn, som ikke har vært observert i tidligere studier, sier Saeed til VG.

I studien har forskerne også undersøkt hvordan høy BMI påvirker risikoen for å dø av tykktarmskreft. Her fant de nok et overraskende funn, ifølge Saeed.

– Kvinner med overvekt og fedme har økt risiko for å dø av tykktarmskreft, sammenlignet med normalvektige kvinner som utvikler denne kreftformen. Vi finner ikke denne forskjellen i høy kreftrelatert dødelighet blant menn med høy BMI, sier han til VG.

Flere tiltak for å redusere risiko

Hvorfor vi har så mye tarmkreft i Norge, har ikke forskere svaret på. Likevel mener de det er flere grep man kan ta for å redusere risikoen.

En europeisk studie publisert i The American Journal of Gastroenterology, omtalt av Dagens Medisin, tyder på at det å begynne på et sunnere liv i voksen alder, reduserer risikoen for å få tarmkreft.

Ifølge Kreftregisteret har man sett indikasjoner på at tykk- og endetarmskreft skyldes livsstil og at noe forekomst kan forebygges ved redusert alkoholforbruk, sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet.

Her kommer en liste fra Kreftregisteret med tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få tarmkreft: