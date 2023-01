Matvarer med kreftrisko: – Den aller største verstingen

Norske helsemyndigheter anbefaler at vi begrenser inntaket av matvarer som rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt, salt, sukker, mettet fett og alkohol, men spesielt én av disse skiller seg ut som den verste av dem alle.

– Den aller største verstingen når det gjelder kosthold og risiko for kreft, det er alkohol, sier Paula Berstad i Kreftregisteret til VG.

– Et betydelig skadepotensial

Ifølge helsemyndighetenes anbefalinger, bør ikke alkoholinntaket overstige 10 gram per dag for kvinner og 20 gram per dag for menn. Én enhet alkohol tilsvarer omtrent 12 gram.

Det er ikke frykten for alkoholavhengighet som gjør at man anbefaler et lavt inntak av alkohol, ifølge seniorforsker hos Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet, Jørgen Bramnes.

– For mye alkohol har et betydelig skadepotensial. Litt er antagelig ikke så skadelig, men mye er helt sikkert skadelig. Kreft, hjerte- og kar, nevrologiske sykdommer – nevn en sykdom og det skal mye til for at alkohol ikke er en risiko, sier han til VG.

Erstatt det røde kjøttet

Men i tillegg til alkoholen, har vi heller ikke godt av for mye rødt kjøtt, salt, sukker eller ultraprosessert mat.

Ifølge World Cancer Research Fund (WCRF), er det en sannsynlig årsakssammenheng mellom inntak av rødt kjøtt og kreft. Rødt kjøtt gir også et inntak av mettet fett, som øker nivåene av LDL-kolesterol i blodet. Dette øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Anbefalingen fra de norske helsemyndighetene er å bytte ut rødt kjøtt med plantebasert kost og fisk.

Sukker på sin side, har ingen direkte kobling til risiko for kreft, men et høyt sukkerinntak gir økt risiko for overvekt, som igjen gir økt risiko for en rekke sykdommer.

Ultraprosessert mat Ultraprosessert mat er industriprodusert mat som inneholder stoffer du typisk ikke finner på kjøkkenet. Mange av ingrediensene er tatt ut av de opprinnelige råvarene, bearbeidet, og satt sammen til fristende, velsmakende og langtidsholdbare produkter. Ofte vedd hjelp av fargestoffer, overflatemidler og konserveringsmidler. De som inntar mye slik mat og drikke, har høyere risiko for blant annet overvekt og fedme, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og kreft.

Øker sjansen for kognitiv svikt

Enn så lenge inngår ikke ultraprosessert mat i de norske kostrådene, men flere studier viser at denne typen mat kan forårsake fysiske helseproblemer som fedme og hjertesykdommer.

En studie ABC Nyheter omtalte i desember, konkluderer med at ultraprosessert mat kan assosieres med kognitiv svikt og øker faren for alzheimers.

Studien konkluderer med at sjansen for kognitiv svikt kan øke dersom mer enn 20 prosent av ditt daglige kaloriinntak kommer fra ultraprosessert mat.