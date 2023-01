Det melder Nettavisen fredag.

Sjødin har vært Viggo Kristiansens advokat i Baneheia-saken siden 2010.

Det skal over tid har vært dype uenigheter mellom flere personer blant Kristiansens støttespillere, skriver Nettavisen. Ifølge avisen skal Kristiansen ha blitt orientert torsdag om at Sjødin trekker seg.

– Jeg vil ikke krangle mer og jeg vil ikke har mer av lekkasjer til media. Det er jeg ikke med på, så enkelt er det, sier Sjødin til VG.

– Jeg synes Viggo Kristiansen skulle ha blitt spart for dette. Jeg ønsker ikke å si noe om samtalen mellom oss, men jeg sa til ham at om han vil at jeg skal gjøre noe og han ønsker det - så skal det gå via de andre advokatene, Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad. Da skal jeg gjøre det for ham, men da gjør jeg det alene, sier advokaten videre.

Frikjent

Medforsvarer Bjørn André Gulstad skal fortsette som advokat sammen med Brynjar Meling, melder NRK.

Den 15. desember ble Viggo Kristiansen endelig frikjent for drap og voldtekt i Baneheia i mai 2000.

Han satt over 20 år i fengsel før han ble løslatt i 1. juni 2021 etter at saken var blitt avgjort gjenopptatt.

Fikk ti millioner

Forrige uke fikk sin første forskuddsbetaling fra staten etter frifinnelsen i Baneheia-saken.

– Han fikk ti millioner kroner i forrige uke, bekreftet advokat Gulstad til Dagbladet.

Millionene er en forskuddsbetaling i påvente av oppreisning fra staten etter frifinnelsen. Kristiansens advokater har tidligere varslet et omfattende krav som omfatter tap av inntekt og oppreisning for de årene Kristiansen har sittet i fengsel.