Faren har ikke oppgitt timer eller bedt om betaling for arbeid, men ber om å få refundert i overkant av 1,1 millioner kroner, skriver TV 2.

Han sier kravet bygger på utgifter han hadde i forbindelse med de første begjæringene om gjenopptakelse.

Han betalte selv for advokatutgifter da forsvarer Sigurd Klomsæt ble engasjert, samt for arbeidet DNA-eksperter gjorde for dem.

– For meg har ikke pengene vært prioritert, det viktigste for oss var å få gutten hjem igjen, sier han.