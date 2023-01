I løpet av høsten gikk tidligere Dagsrevyen-anker Åsulv Edland (78) ned fem kilo uten at han hadde lagt om kosten eller anstrengt seg for det. Han forteller at han gikk noen måneder med ubehag, i form av magesmerter og dårlig mage.

– Jeg visste ikke hva det var, så jeg var litt usikker. Det kom plutselig og uventet. Flere i familien min, blant annet mine to søstre, har dødd av tarmkreft, forteller Edland til ABC Nyheter.

Dette gjorde ham naturligvis urolig, så han gikk til legen. Legen diagnostiserte Edland med cøliaki.

– Det er vel ikke så vanlig å få det så sent som meg, men det var en lettelse å få vite at det var cøliaki, sier han.

Kan forekomme i alle aldre

Ifølge Helsenorge er cøliaki en autoimmun sykdom som gjør deg overfølsom for gluten. Ved inntak av glutenholdig mat, blir tynntarmens slimhinne betent og næringsstoffene fra maten kan bli mangelfullt absorbert, noe som kan føre til en rekke symptomer og helseproblemer.

Cøliaki forekommer hos omtrent 1 av 100 personer, men mange er uvitende om at de har sykdommen. De fleste får diagnosen i alderen 40 til 50 år, men sykdommen kan oppstå i alle aldre.

– Kan ikke bare kjøpe en pølse i brød lenger

Nå har Edland lagt om kosten, og magen er tilbake til normalen.

– Nå kjøper jeg glutenfri mat og drikke. Det går greit det. Jeg kan ikke bare kjøpe meg en pølse i brød eller lompe lenger, og det er en del bakverk jeg har satt pris på som jeg må kutte ut. Men det finnes masse erstatninger, så jeg føler ikke jeg har vært noe stort offer, sier han.

Edland har tatt en grundig sjekk av tarmen, og forteller at alt ser bra ut.

– Så det er bare denne diagnosen, ellers skal alt være i orden, sier han fornøyd.