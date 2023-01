Elin Tvedt (48) er for mange kjent som værdame på TV 2 og «71° nord»-programleder.

I over 20 år var Tvedt et kjent fjes på den norske TV-skjermen, før hun forsvant i 2016. Da begynte hun å jobbe i et firma som skreddersyr reiser og opplevelser for bedrifter og privatpersoner. I april 2020 ble hun oppsagt fra denne jobben som følge av coronasituasjonen.

For tiden har Tvedt allerede en jobb innenfor psykiatri, i tillegg til at hun er godt på vei med sykepleierstudiet. Siden hun allerede har et par baller i lufta, går hun inn i en 50 prosent stilling hos SpeakLab.

– Tanken min er at det å ha en helsebakgrunn og å kombinere det med kommunikasjon eller media i en eller annen form, er veldig spennende. Derfor takket jeg ja til det tilbudet – så da blir det litt jobb og litt studier. Jeg har en liten stilling innenfor psykiatri og rus. Jeg begynte i den jobben, fordi det er et spennende felt. Også gjør jeg litt TV, så jeg er en potet, sier hun til TV 2.

Tirsdag 10. januar gjør hun TV-comeback, når den nyeste sesongen av «Farmen Kjendis» går av stabelen.

Til VG forteller Tvedt at hun ikke tror hun har skjønt hvor mye hun har savnet å jobbe med TV før hun befant seg på Farmen-innspilling, noe som har vært en kjekk og spennende opplevelse.

– «Farmen kjendis» er jo en psykisk studie i seg selv. For mitt vedkommende var jeg spent på om jeg ville klare å holde temperamentet mitt i sjakk. Det er noe å tenke på før man drar dit.