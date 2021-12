Tidligere TV 2-værdame og 71° nord-programleder Elin Tvedt (47) ble i april 2020 oppsagt fra jobben som følge av coronasituasjonen. Tvedt jobbet i et firma som skreddersyr reiser og opplevelser for bedrifter og privatpersoner.

Som følge av oppsigelsen måtte Tvedt søke dagpegner fra NAV, skriver hun i et innlegg på Facebook. Tvedt begynte samtidig å utdanne seg til sykepleier.

«Det var ein veldig tøff situasjon å komme i som aleinemor til to. Eg valgte å snu det til noko postitivt, sjølv om eg visste det kom til å bli økonomisk hardt. Under pandemien har det gått an å kombinere utdannelse med dagpenger, så eg valgte å begynne på sjukepleiestudiet som eg endte opp med å elska til tross for beinharde studiedager», skriver hun i innlegget.

Videre skriver hun at det er slutt på krisepakkene ved nyttår, men det er blitt laget overgangsløsninger for de som har begynt på et studieløp. Hun har dermed ikke vært bekymret, skriver hun.

«Nå har eg likevel fått avslag på å fortsette med dagpenger under utdannelse. Siden NAV brukte lang tid på å behandle dagpengesøknaden min, så får ikkje eg fortsette utdannelsen min som sjukepleier», skriver Tvedt på Facebook.

Saksbehandlingstid på 34 uker

Tvedt stusset på avslaget.

«Eg hadde også vært sikra jobb resten av livet, og NAV hadde ikkje sett snurten til meg meir», skriver hun.

Innlegget til Tvedt har vekket stort engasjement. Tirsdag formiddag er innlegget delt over 5300 ganger, og fått over tusen kommentarer.

«Det må gå 12 veker fra du får «ja» frå NAV til dagpenger, og til du kan begynne på skule. Eg søkte etter dagpenger i april, men siden NAV ikkje godkjente søknaden før i juli, var det mindre enn 12 veker til eg begynte på skulen i august. Konkusjon: Eg kan ikkje fortsette på studiet - fordi NAV behandla søknaden min seint», skriver hun videre.

Tvedt dobbeltsjekket med Nav om hun hadde forstått avslaget riktig. Nav bekreftet dette, men oppfordret henne til å klage. Nav mente selv at Tvedt hadde blitt urettferdig behandlet. Tvedt sendte, ifølge henne selv, klagen raskt fordi hun visste behandlingstiden var lang. Hun påpekte i brevet at hun trengte svar før 3. januar når timene på studiet starter opp igjen etter juleferien. Svaret hun fikk var at saksbehandlingstiden var på 34 uker.

Nav beklager på det sterkeste

Nå har saken tatt en ny vending. ABC Nyheter tok kontakt med Nav tirsdag formiddag, og de innrømmer å ha gjort feil i saken.

– I denne saken har vi gjort en feil og det beklager vi på det sterkeste. Feil dato ble registrert i saken da den ble behandlet og dette ble ikke oppdaget i kontrollen. Vi la ved en feil inn at hun hadde fått dagpenger i juni i år, mens hun faktisk fikk det i juni i fjor, sier Ellen Christiansen, direktør Nav Arbeid og ytelser, til ABC Nyheter.

Christiansen forteller at Tvedt ikke skulle fått avslag.

– Hun har etter regelverket rett til dagpenger under utdanning og det har hun nå fått beskjed om. Vi har rettet opp feilen og sendt henne et nytt vedtak. Vi er lei oss for at vi ikke fanget opp feilen da hun var i kontakt med oss. Det burde vi gjort, og vi beklager den belastningen hun har hatt på grunn av dette, sier hun.

Avslutningsvis sier Christiansen at Nav vil følge opp saken internt for å se hva de kan lære av den.

Tvedt: – Jeg er veldig lettet

Tvedt bekrefter overfor ABC Nyheter at Nav har sendt henne nytt vedtak.

– Jeg fikk vite det for en liten stund siden og er veldig lettet, sier Tvedt.

Nå kommer Tvedt til å fortsette på sykepleierstudiet etter jul, men må studere på deltid for å fortsatt kunne motta dagpenger.