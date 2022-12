– Det blir en helt annen pris til uken. Det ser vi allerede fra helgen når mildværet begynner å sige inn. Da synker spotprisen ned mot tre kroner per kilowattime og fra mandag ned til rundt to kroner, sier Olav Johan Botnen, senioranalytiker i Volue Insight, til Dagens Næringsliv.

De siste dagene har kuldegradene festet grepet. I hele Norge har temperaturen sunket betydelig. En rekke byer og tettsteder har opplevd tosifret antall minusgrader. Enkelte steder har det vært målt under 30 minus.

Kan snart puste mer lettet ut



Det har resultert i prissjokk både i Midt-Norge og Nord-Norge, som tidligere har vært forskånet fra de ekstreme strømprisene. Hovedårsaken er sprengkulde kombinert med redusert kraftproduksjon i Sverige.

Men snart kan strømkunder puste mer lettet ut, i hvert fall inntil videre. Allerede i neste uke vil det komme et væromslag som umiddelbart vil føre til et betydelig fall i strømprisene. Det er ventet at temperaturen i Norden vil stige betraktelig.

– Forbruket vil da gå ned betydelig samtidig som det kommer mye vindkraftproduksjon inn. Det blir nok en stor lettelse for mange, sier senioranalytiker Olav Johan Botnen.

Han regner det som sannsynlig at strømprisene vil fortsette å være relativt lave gjennom julen.

– Hytter koster fort 10.000 til 20.000 i måneden i strøm uten at man er der

Finansavisen har regnet på hvor mye hytteeiere må betale med dagens strømpriser. Regnestykket viser at utgiftene er skyhøye selv om man ikke en gang er på hytta. Det skyldes blant annet at mange lar varmen stå på for å unngå frosne rør og dyre reparasjoner i ettertid.

– Gjennomsnittshytta har et strømforbruk på 8.000 kWh, hvorav hele 6000 er i vintermånedene. Hvis hytta er på 120 til 140 kvadratmeter blir det veldig mye penger. Hytter koster fort 10.000 til 20.000 i måneden i strøm uten at man er der, sier styreleder Trond Hagen i Norges Hytteforbund.

Han viser til en undersøkelse i 2021 hvor syv av ti spurte hytteeiere svarte at de lar være å kjøre elbil på hytta for å spare strøm. Foruten strømutgifter kommer renter på lån, vedlikehold, forsikring, og eiendomsskatt.

Laber interesse i hyttemarkedet



Ifølge nye tall fra Finn.no er interessen for fritidsboliger synkende. Antall besøk på annonser for gjennomsnittlige fritidsboliger er halvert sammenlignet med 2021.

– På samme tid i fjor fikk en slik annonse over 10.000 besøk, men i år er tallet rundt 5000. Det er vesentlig kraftigere nedgang på hytter enn på vanlige boliger. Sistnevnte er nok mer en nødvendighet for folk, mens hytter er mindre viktig, sier Finn Eiendom-sjef, Jørgen Hellestveit, til TV 2.

Eiendomssjefen mener høye strømpriser, renter, generelt økte levekostnader og oppsving i nybygging av hytter er hovedårsakene til at interessen er nedadgående.