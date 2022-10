Slik påvirker strømprisen interessen for elbil

Å bruke bilen har blitt dyrere for mange av oss i år. Bensin- og dieselprisene har vært oppe på rekordnivåer. Og de mye omtalte strømprisene har gjort at driftskostnadene for elbiler har gått kraftig opp i flere deler av landet.

Men hvordan har strømprisene egentlig påvirket interessen for elbiler? Det har NAF sett nærmere på.

De stilte samme spørsmål til et representativt utvalg, i mars og september:

Har de høye strømprisene gjort at interessen din for å eie elbil har sunket?

Strømstøtten tar større andel

I mars svarte 26 prosent at høye strømpriser gjorde interessen for å eie elbil mindre, i september svarte nær 29 prosent det samme. Det viser svarene i undersøkelser Norstat har utført for NAF.

– Økningen er minimal når vi vet at strømprisene har økt mye siden mars og nådde nye høyder i september. Samtidig tar nå strømstøtten en større andel av regningen for ladingen av elbilen hjemme enn tidligere i år. Det redder mye av interessen for elbil, mener Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Du kobler til bilen – men nesten umulig å vite prisen

Økt strømpris påvirker også dem som lader elbilen hjemme. Uten strømstøtte ville det blitt veldig mye dyrere i år. Foto: NAF

Like dyrt som diesel

Beregninger NAF har gjort viser at en elbil med normalt strømforbruk ville betalt det samme for ladingen hjemme når strømprisen ligger mellom fem og seks kroner per kilowattime som en dieselbil fylt med diesel til 23 kroner literen.

– Dette kan vi takke strømstøtten for. Uten den ville bildet vært annerledes. Fortsatt vil det lønne seg med elbil også uten strømstøtte, men om prisen går opp til de nivåene som er spådd i vinter, ville elbileierne fått samme utgifter til drivstoff som dieselbileieren uten støtten fra staten, sier Sødal, i en pressemelding.

To ting er viktig å sette seg inn i når du skal hurtiglade

Elbilene står for rundt 80 prosent av nybilsalget i Norge nå. NAF frykter nye avgifter fra årsskiftet kan bremse dette.

Frykter avgiftsøkning

Selv om strømstøtten redder elbilsatsingen så langt, mener NAF at hele elbilsatsingen kan kortslutte hvis avgiftsskruen blir skrudd til for mye fra nyttår.

I forslaget til statsbudsjett kom det en vektavgift som vil slå svært uheldig ut på attraktive familie-elbiler. I tillegg kommer moms på kjøpesummen over 500.000, som ble varslet på forsommeren.

– Populære familiebiler vil bli flere titalls tusen kroner dyrere fra nyttår om dette forslaget blir stående. Det er dramatisk for elbil-salget. Det hjelper ikke vanlige folk at driftskostnadene er lave når de ikke har råd til å kjøpe seg en elbil, avslutter Sødal.

De med elbil kan juble: Staten betaler det meste

Drivstoffutgifter årlig kostnad: Strømpris 5 kroner/kWt med strømstøtte: 4.800 kroner

Strømpris 5 kroner/kWt uten strømstøtte: 15.829 kroner

Strømpris 6 kroner/kWt uten strømstøtte: 18.679 kroner

Diesel 23 kroner/liter: 17.940 kroner

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no