I en livesending på Instagram i forrige uke tok Durek Verrett (47) og prinsesse Märtha Louise (50) et oppgjør med reaksjonene de har fått etter forlovelsen deres ble kjent.

Verrett hevdet blant annet at nordmenn var rasistiske og ikke ønsket en svart mann inn i kongefamilien. Det får Venstre-politiker Abid Raja (46) til å reagere.

Han mener det Verrett sier ikke stemmer, og at flertallet av Norges befolkning ikke har problemer med hudfargen hans, men hans mange uttalelser.

Reagerer på uttalelsene

«Sjaman Durek» har fått flere til å reagere med mange av sine uttalelser. Han har blant annet sagt at problemer på jobben eller i ekteskapet kan føre til kreft, og at kvinner som har sex med mange partnere har avtrykk i vaginaen sin, noe han kan kurere.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB kultur

Slike uttalelser vekker et enormt sinne i Raja:

– Det er slikt jeg kunne gått i demonstrasjonstog mot. Og når han sier han er blanding av et reptil og et stjernebilde, er det klart folk tar avstand fra ham. For ikke å snakke om hans konspirasjonsteorier, sier han til VG.

Han understreker at han vet det finnes rasisme i Norge, og at han ikke prøver å undergrave rasismen Verrett og Märtha har møtt siden de sto frem som et par for tre år siden.

Men i dette tilfellet mener Raja at Verrett bruker «rasekortet».

– Jeg er brun selv og har vært utsatt for rasisme. Det skal vi sammen kjempe mot. Men det Verrett sier er samfunnsskadelig, helsefarlig og likestillingsfiendtlig, sier Raja til avisen.

– Jeg vet mine synspunkter kan være urovekkende

Verken Verrett eller Märtha Louise har kommentert Rajas utsagn i media.

Men på Instagram, under et innlegg av kontoen Rasisme i Norge, har Verrett kommentert at han forstår at hans synspunkter kan være urovekkende for nordmenn.

I innlegget til Rasisme i Norge uttrykker de støtte til paret, og ber alle som er enige med dem om å legge igjen en hjerte-emoji i kommentarfeltet.

Her har både Märtha Louise og sjamanen kommentert.

Foto: @rasisme_i_norge / Skjermdump / Instagram

– Jeg forstår at mine synspunkter kan være urovekkende for folket i Norge. Men å bruke den kommentaren til å se bort fra rasismen i Norge viser det virkelige problemet, skriver Verrett i kommentaren sin.

Han legger til at endring bare kan skje når vi begynner å erkjenne det som unngås, og oppfordrer samtidig folk til å starte en samtale om rasisme. Dog ut ifra en farget persons synspunkt, ikke fra en politisk oppfatning.