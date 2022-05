I forrige uke meldte SAS at rundt 4.000 flyvninger i sommer bli kansellert som følge av bemanningsmangel og forsinkede flyleveranser.

– Det er et europeisk og globalt problem med mangel på bemanning. Vi gjør dette nå for å hindre at vi havner i en situasjon i sommer der vi ikke kan fly og passasjerene blir rammet i større grad. Så vi jobber hardt for å minimere ulempene, sa pressesjef i selskapet John Eckhoff til ABC Nyheter da.

Kunder går en trøblete sommer i møte

Til Flysmart24 sier den svenske flyanalytikeren Jan Ohlsson at SAS, og deres kunder kan gå en trøblete sommer i møte.

I tillegg til bemanningsmangelen jobber SAS også med innsparingsplan. Denne har blitt møtt med en kald skulder av frustrerte piloter. De har i tillegg saksøkt selskapet for å ha brutt løfter til corona-oppsagte kollegaer. De krever at 450 oppsagte piloter får jobbene sine tilbake, noe SAS ikke vil gå med på.

Selskapet kan krasjlande

Ohlsson frykter at en pilot-streik kan gi selskapet eksistensielle problemer.

– En streik kan velte lasset for SAS. Konkurrentene er tøffe og de reisende nyter godt av svært lave priser. Service om bord betyr lite, pålitelighet og pris alt mens krigen gir folk flest mindre i lommeboken, sier Ohlsson til flysmart24.

– Hvis ikke SAS tar grep, så brenner alt til grunne over sommeren , sa Ole Kirchert Christensen, flyekspert og redaktør for bransjenettstedet Check-In, overfor danske TV 2 i forrige uke.

Beinhard konkurranse i luften

Ifølge Ohlsson er konkurransen i luften, spesielt i Norge og Sverige nå langt spissere, med Norwegians gjenoppstandelse og inntoget av Flyr, i tillegg til økt satsing fra kontinentet.

– SAS har fått økt konkurranse, og ikke bare fra lavprisflyvninger. Lufthansas Eurowings er en ny farlig aktør i Sverige. Norwegian i god form. Flyr setter ned prisene. KLM plukker stadig flere fra regionene, sier Ohlsson.