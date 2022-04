– Kjære Sidsel Wold, her er en alternativ lærdom fra karikaturstriden: Å aldri gi etter for de som vil innskrenke den helt sentrale menneskerettigheten som kalles ytringsfrihet. Uansett hvor mye religiøse ekstremister brenner, truer eller ødelegger. Den lærdommen bør gjelde for Sverige også , skriver Selbekk på lederplass i egen avis, Dagen.

Bakgrunnen for reaksjonen er Wolds kommentarer i kjølvannet av den svært omstridte offentlige brenningen av koranen i Sør-Sverige, som utløste en av tidenes verste gateopptøyer i nyere svensk historie.

Wold: – Det var jo en lærepenge for det mer sekulære Vesten

NRK-korrespondent Sidsel Wold. Foto: NTB scanpix

– Etter karikaturkrisen, da Jyllands-Posten publiserte 12 karikaturer av profeten Muhammed, så så vi jo hvilket enormt sinne dette skapte i store deler av Asia, men ikke minst i Midt-Østen. Og det var jo en lærepenge for det mer sekulære Vesten, denne grensen for ytringsfrihet, og hvor man tråkker på andres religion og hellige verdier, sa Sidsel Wold på direkten.

Denne uttalelsen falt ikke i god jord hos enkelte av TV-seerne.

«Sidsel Wold. Du er en bra dame, og vi er enige i mangt og mye. Blant annet om Israel/Palestina. Men din fremstilling av «demonstrasjonene» i Sverige nettopp nå på NRK Nyheter, den var direkte uansvarlig», skriver forfatter Espen Goffeng på Facebook.

NRK: – Det hadde vært fornuftig å bruke en annen formulering

NRKs utenriksredaktør, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener kritikerne bommer når de hevder at Wolds oppsummering kan tolkes som en forståelse for utøvelse av vold.

– Ordvalget falt i en direktesending, og det hadde vært fornuftig å bruke en annen formulering . Målet for redegjørelsen i studio var å forsøke å forstå hvorfor dette skjedde, og det er viktig å påpeke at Wold i studio også fremhever at det er andre årsaker enn koranbrenningen som ligger til grunn for opptøyene i Sverige, skriver Falkenberg Mikkelsen i en epost til Medier24.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk sier at han skvatt da han hørte at hun brukte ordet «lærepenge».

– Som at karikaturstriden skal fungere som en lærepenge for oss i vesten når muslimer reagerer på slike ytringer. Det er et verdimessig uttrykk. Det impliserer at man nå vet bedre. Det er det inntrykket mange får, sier Selbekk til Medier24.

– Her overtar hun både islamistenes logikk og retorikk

I sin egen avis skriver Selbekk dette:

– Wolds bruk av ordet «lærepenge» er spesielt opprørende. Her overtar hun, uforvarende får vi tro, både islamistenes logikk og retorikk. For et slikt begrep gir assosiasjoner til småbarn som må lære seg lydighet, poengterer Selbekk. Han viser til terroraksjonen mot satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris i 2015, som krevde 12 liv.

Ifølge rådgiver for Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, har de ikke mottatt noen klager på innslaget.