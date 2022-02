Avdelingsdirektør for beredskap i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Astrid Liland, sier de er bekymret for atomsikkerheten.

Ukrainas atomenergibyrå opplyser fredag om høyere målinger av radioaktivitet i Tsjernobyl-området, etter at de russiske styrkene tok over området ved det tidligere atomkraftverket torsdag kveld.

Liland bekrefter at DSA er informert om målingene.

– Vi har fått dette bekreftet av ukrainske strålevernmyndigheter. Målingene er fra målestasjonene i områdene rundt Tsjernobyl. Dette skyldes økt aktivitet i området. Foreløpig er ikke selve anlegget berørt av kamphandlinger. Målingene er to til tre ganger høyere enn de pleier å være, men de foreløpige nivåene utgjør ingen fare helsemessig, sier hun til ABC Nyheter.

– Vil ikke utgjøre fare for liv og helse i Norge

Ifølge russiske myndigheter er det ikke målt forhøyede radioaktive nivåer ved kraftverket, skriver NTB. Kraftverket ligger drøyt 130 kilometer nord for hovedstaden Kyiv.

Liland sier DSA har hevet beredskapen, og at de følger situasjonen tett.

Astrid Liland sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er bekymret for atomsikkerheten som følge av krigen i Ukraina. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

– Situasjonen endres raskt. For øyeblikket blåser vinden østover, dermed går den radioaktive strålingen mot Russland. Hvis vindretningen skulle snu mot Norge, vil vi kunne oppdage ørsmå mengder radioaktivitet på sensitive målinger, men dette vil ikke utgjøre noen som helst fare for liv, helse og miljø i Norge, forteller Liland.

Ifølge DSA finnes det store mengder radioaktive kilder fra industri, medisin og forskning på På Krim og sør-øst i Ukraina.

DSA frykter strålekilder eller annet radioaktivt materiale kan komme på avveie.

– Det kan bli misbrukt eller smuglet gjennom eller ut av Ukraina. Det er veldig bekymringsfullt, sier Liland.

«Strålekilder eller annet radioaktivt materiale kan gi alvorlige strålekonsekvenser der det dukker opp eller bevisst anvendes», skriver DSA på sine nettsider.

Tiltak kan bli iverksatt

Over 50 prosent av Ukrainas energiforsyning kommer fra landets kjernekraftverk. Landet har fire kjernekraftverk med til sammen 15 reaktorer i drift. Oppvirvling av radioaktiv forurensning kan føre til problemer med forsyninger av strøm og vann lokalt, ifølge Liland.

En stor atomulykke kan få konsekvenser for Norge, ifølge Liland.

– I verste fall kan det skje en stor atomulykke med radioaktive utslipp, og da kan vi få et radioaktivt avfall i Norge hvis det blåser hit. Da kan det være vi må iverksette tiltak, sier hun.

Tiltak som kan iverksettes er:

Folk må holde seg innendørs

Ta jodtabletter

Ta en dusj om du har blitt forurenset

Følg kostholdsråd

Respektere myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering





– Tsjernobyl-ulykken vil ikke skje igjen

Byen Pripjat ble fullstendig forlatt etter atomulykken i 1986, men har siden blitt et populært sted for «atomturisme». Arkivfoto: Efrem Lukatskij / AP / NTB

Reaktor 4 ved kjernekraftanlegget i Tsjernobyl eksploderte natt til 26. april 1986 i forbindelse med testing under et årlig vedlikehold. Dette regnes som tidenes verste atomulykke. Det radioaktive utslippet spredte seg også til Norge.

Etter hvert ble reaktoren dekket av en sarkofag. Langt på overtid, og da dette skallet holdt på å gå i oppløsning, gjorde et internasjonalt samarbeid at en ny, ti meter tykk stålsarkofag kom på plass i 2016.

Også etter dette har det vært strenge restriksjoner på bevegelser i området – som likevel har vært et yndet mål for turister.

Liland sier at Tsjernobyl-anlegget er under nedbygging, og at en lignende ulykke som i 1986 ikke vil skje i dag.