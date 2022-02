Som følge av krigen i Ukraina, har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) uttalt at Norge er forberedt på atomulykker.

Til ABC Nyheter sier avdelingsdirektør for beredskap i DSA, Astrid Liland, at de er bekymret for situasjonen. Det kan bli radioaktiv forurensning i luft i Norge som følge av kampene i Ukraina, hvis vinden blåser hitover.

Det anbefales å bruke jod-tabletter ved atomulykker. Tablettene kan blokkere opptaket av radioaktivt jod, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Utsolgt: – Svært høyt antall

Hanne Kjærnes i nettapoteket Farmasiet sier de ble utsolgt for jod på onsdag.

– Vi har sett en stor økning i salget av medisinsk jod, og ble utsolgt for dette på onsdag – slik det også er for andre apotek. Vi jobber hardt med å få tak i mer så fort som mulig. Vi har også en funksjon på siden der kundene kan varsles når produktet kommer inn igjen, og over 1500 har meldt interesse så langt, som er er svært høyt antall, sier hun til ABC Nyheter.

– Har dere noen teori om hvorfor salget har økt?

– Det er sannsynligvis en økning i salget da vi er mer bevisste hva man må ha i en beredskapssituasjon på grunn av hendelsene i Ukraina. Vi så også de samme tendensene etter at myndighetene sendte ut informasjon om hva man burde ha i beredskap for er par år siden, og dette har sannsynligvis bidratt til at flere er opptatt av å ha medisinsk jod tilgjengelig nå, sier Kjærnes.

Advarer mot hamstring

Også hos Apotek 1 har salget av jod skutt i været.

– Fra mandag til onsdag kveld solgte vi like mye jod som det vi vanligvis selger på et halvt år. Det er ikke snakk om store kvantum, men det sier litt om situasjonen, sier pressesjef Silje Ensrud til ABC Nyheter.

– De butikkmedarbeiderne jeg har snakket med, forteller om kunder som begynner å snakke om konflikten mellom Russland og Ukraina, og at man bør være føre var og ha et beredskapslager. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler også at man skal ha et beredskapslager hjemme. Men man trenger ikke hamstre jod, utdyper Ensrud.

Ukrainas atomenergibyrå opplyser fredag om høyere målinger av radioaktivitet i Tsjernobyl-området, etter at de russiske styrkene tok over området torsdag kveld.

Byrået tror at økningen kommer av økt aktivitet av tungt militært materiell på bakken, som har ført til at det har blitt viftet opp radioaktivt støv.