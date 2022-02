– Hvis man liker å være på hytta i sola, er det litt muligheter for det, sier vakthavende meteorolog Dina Stabell til ABC Nyheter.

Ifølge meteorologen vil været gjennom ferieuka variere, men det vil bli mange perioder med oppholdsvær i Sør-Norge.

Vegvesenets oppfordring

På grunn av fjorårets coronarestriksjoner, var det ti prosent færre biler på de norske veiene i februar i fjor, ifølge Statens vegvesen.

Vegvesenets råd til vinterferietrafikantene: Sjekk vær- og føremeldinger. Planlegg turen!

Kjør etter forholdene og ikke over fartsgrensen. Hold køen

Bruk bilbelte

Pakk bilen riktig – sikre ting bak i bilen

Sørg for at bilen er i god teknisk stand

Hold oppmerksomheten på veien

Stopp og sov hvis du blir trøtt

– I år er de fleste tiltak og restriksjoner opphevet, og grensene er åpnet igjen. Det gjør at vi forventer normal vinterferietrafikk på veiene de neste ukene, men været kan også påvirke utfarten, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i en pressemelding.

2022 har så langt vært preget av mye ruskevær, spesielt i fjellområdene. Nå kommer vegvesenet med flere råd til dem som skal kjøre til hytta.

– Vær forberedt på at dårlig vær kan medføre at veier blir stengt, eller at det innføres kolonnekjøring. Det kan skje på kort varsel. Sørg for å ha nok drivstoff, og godt med klær, mat og vann i bilen, sier Karbø.

Kraftig snøfokk

Fra torsdag til fredag har Meteorologene meldt om kraftig snøfokk fra Jotunheimen og sørover.

– Kuling og snøbyger kan gjøre det vanskelig å se, og det kan bli mye hard og glatt snø på veien, skriver Meteorologene på Twitter.

Ifølge vakthavende meteorolog, Dina Stabell, vil det beste været neste uke dukke opp vest på Østlandet. Her vil været være preget av opphold og snø gjennom hele uken.

– Det vil bli mange perioder med oppholdsvær, og litt påfyll av snø. Det blir vinterlig vær, sier Stabell.