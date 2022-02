NRK: Politiet undersøker ukjente anklager mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen

Overgrepsanklagene skal ha skjedd før Baneheia-drapene i mai 2000, melder NRK. Anklagene gjelder mot to mindreårige, skriver kanalen.

Oslo-politiet skal ikke ha vært klar over anklagene mot Andersen før høsten 2021. Politiet har nå gjennomført avhør knyttet til de hittil ukjente overgrepsanklagene, ifølge NRK.

Den nyeste av anklagene ble anmeldt til politiet på 2000-tallet, etter Baneheia-saken.

Fant Andersens arvemateriale på begge jentene

Andersen var, ifølge NRK, mindreårig i de to tilfellene som nå undersøkes. Dermed kan han ikke straffes om anklagene skulle stemme.

De nye DNA-analysene som er gjennomført etter gjenopptakelsen av Baneheia-saken, har så langt gitt et annet inntrykk av hva som kan ha skjedd da Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Nye prøvemetoder på DNA-funn fra etterforskningen for 22 år siden har avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen, som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept.

Løslatt i 2016

Andersen ble i sin tid dømt til 19 års fengsel for overgrep og drap på Stine Sofie Sørstrønen og for medvirkning til Kristiansens overgrep mot Paulsen. Viggo Kristiansen ble dømt for begge drapene og for voldtekt og av begge ofrene. Andersen ble løslatt på prøve etter å ha sonet 16 år i fengsel i 2016.

Viggo Kristiansen ble løslatt sommeren 2021 etter å ha sonet nesten hele forvaringsstraffen på 21 år. Han returnerte til hjembyen Kristiansand i påvente av at påtalemyndigheten skal fullføre den gjenopptatte etterforskningen av drapene.