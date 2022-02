Under forklaringene i år 2000 forklarte Andersen i detalj at det var Viggo Kristiansen som tok hånd om drapsvåpenet og vasket kniven i en vanngrop nær åstedet. Han hevdet også at det ble brukt både mold og gress for å skure kniven ren.

Under de nye avhørene i oktober i fjor skal Andersen ha endret denne forklaringen, ifølge TV 2.

Da skal han ha fortalt at det var ham selv om vasket kniven etter drapene.

«Han tror kanskje det var han som vasket den, fordi han vet han var «nedi bekken der». Kniven ble vasket der fordi det var det eneste stedet med vann i nærheten av der de var», skal han ha sagt i avhør ifølge kanalen.

Konfrontert med endringer

I det siste avhøret forteller Andersen også at han brukte mose til å vaske kniven, i tillegg til å skrubbe egne hender. Deretter skal han ha gitt kniven til Kristiansen, ifølge egen forklaring. Drapsvåpenet ble aldri funnet.

Da han ble konfrontert med at forklaringen var endret fra den detaljrike han ga for 22 år siden, skal han ha svart at han «tenker han tar feil nå», men han klarer ikke å «se situasjonen foran seg tydelig». Deretter skal han ha gått tilbake og påpekt at den første forklaringen fra 2000 «sikkert er den riktige».

Nye avhør av begge

Både Andersen og Kristiansen ble tatt inn til nye avhør etter at dommen mot Kristiansen ble gjenåpnet. Derfor har Oslo-politiet etterforsket Baneheia-saken på nytt.

Svein Kristiansen hentet Viggo Kristi­ansen etter at Høyesterett avgjorde at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen kunne løslates i fjor sommer. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge / NTB

I 2002 ble Andersen dømt til 19 års fengsel og Kristiansen dømt til 21 års forvaring for voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand i 2000.

Andersen innrømmet drapet på den ene jenta, men mente Kristiansen var hovedmann. Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet at han ikke har noe med drapene å gjøre og at Jan Helge Andersen må ha handlet alene.

Andersen har sonet ferdig sin dom, mens Kristiansen satt fengslet frem til høyesterett avgjorde at saken skulle gjenopptas og at han kunne løslates i fjor sommer.

Nye DNA-funn

Andersen har også endret forklaring etter nye DNA-funn knyttet ham til Lena Sløgedal Paulsen, jenta han er frifunnet for å ha drept. Da skal Andersen ha forklart at han må ha «blacket ut», for han kan ikke huske å ha drept jenta.

«Han kan ikke finne noe i hodet sitt som kan tilsi at han har begått overgrep mot to jenter. Med «blacket ut» mener mistenkte at han ikke husker, altså at det er helt borte», heter det i avhørsrapporten.

Det er ikke funnet noen tekniske bevis fra Viggo Kristiansen på jentene eller åstedet.

Verken statsadvokat Andreas Schei eller Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker å kommentere avhørene overfor TV 2. Det gjør heller ikke Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin.