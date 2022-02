De som følger med på priser når de handler i butikken har garantert merket det. Svært mange dagligvarer har blitt dyrere.

Det nye er at tempoet på prisøkningen skjer mye raskere enn før.

– Vi har ikke sett så store bredbaserte økninger, altså at det er økning på et bredt utvalg av varer, på ti år. Økningene treffer alle varegrupper, og derfor er det tydelig at det blir større prisøkninger , sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla, til Nettavisen.

Skylder på økte kostnader for energi, transport og ulike varegrupper



Orklas økte driftsresultat økte med 18,9 prosent i fjerde kvartal, og endte på 1.871 millioner kroner. Resultatet for hele året er det høyeste for Orkla noensinne.

Til sammen omsatte matvareprodusenten for 50.441 millioner kroner i hele 2021. Det er en økning på 7 prosent fra året før, ifølge NTB.



Orkla-ledelsen viser til økte kostnadene innen energi og transport, samt for flere varegrupper som vegetabilske oljer, korn, kjøtt, meierivarer og sukker.

Denne prisøkningen lempes nå over på forbrukerne, som må grave stadig dypere i lommeboka.

– Prisøkningen vil bli betydelig høyere enn normalen

Og verre skal det bli. Fra i sommer varsler butikkene igjen endring av prisene i varehyllene. Dermed får du som forbruker enda mindre igjen for pengene.

– 1. juli er neste endringstidspunkt for priser i norsk dagligvare. Vi har gjennomført prisøkninger, og vi kommer til å gjennomføre flere. Det er en ekstraordinær situasjon. Vi gjør kostnadsreduksjoner selv, men med så store økninger vi ser nå, må dessverre ytterligere økninger til. Prisøkningen vil bli betydelig høyere enn normalen, bekrefter konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch overfor Nettavisen.

Forbrukerrådet mener kundene burde få prisavslag



Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, reagerer på at prisene er stort sett de samme i alle dagligvarekjedene samtidig som prisene har økt betydelig.

– Konkurransen i det norske matvaremarkedet er åpenbart for dårlig. Det gjør det helt umulig for oss forbrukere å bruke vår forbrukermakt, ved å velge det billigste alternativet. Så når kjedene og andre aktører i dagligvaremarkedet påstår at det er knallhard konkurranse, så mener jeg at politikere, og også Forbrukerrådet har rett; det stemmer ikke, og det må hardere tiltak til, sier Blyverket til NRK.

Hun mener derfor at norske forbrukere burde ha fått et avslag på prislappen, eller i det minste slippe høyere priser, ikke minst fordi dagligvarebransjen har opplevd en eventyrlig omsetningsvekst under pandemien.