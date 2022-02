Ivar Dyrhaug (72) er for nordmenn mest kjent for å ha ledet NRKs musikkprogram «Beat for Beat» i 17 år, men har også en lang karriere i norsk musikkliv. I NRK gjorde han seg bemerket i ungdomsprogranmmet «Halvsju» allerede tidlig på 80-tallet.

For fem år siden fikk Dyrhaug påvist den uhelbredelige sykdommen parkinson.

Det forteller Dyrhaug i et åpenhjertig intervju med VG i helgen.

– Føttene mine ville ikke være med

Den nevrodegenerative sykdommen, som blant annet påvirker hjernens evne til å styre bevegelser, utvikler seg gradvis.

Selv om han ikke skjønte det da, mener Dyrhaug han hadde symptomer flere år før han fikk diagnosen. Da var han fortsatt å se på TV-skjermen som «Beat for Beat»-programleder.

– Jeg husker at jeg skulle gjøre noen «moves» under innspillingen, men jeg slet med de små dansetrinnene – føttene mine ville liksom ikke være med, sier han til avisen.

– Vil ikke at folk skal spekulere

Dyrhaug har nå valgt å gå ut med sykdomshistorien sin.

Til VG forteller han at kona hadde ymtet frempå om at det kanskje var på tide å fortelle det.

Familie og venner har selvfølgelig vært informert, men han har ikke hatt behov for å annonsere det tidligere. Men nå har sykdommen kommet så langt at det går an å se det i mange situasjoner, forteller han.

Dyrhaug forestiller seg da at folk som ser han kanskje kan tro at han er full, og hvordan folk da kan snakke.

– Jeg vil ikke at folk skal spekulere. Da er det bedre å si det som det er. At det ikke er noe farlig. Det er Parkinson, sier Dyrhaug, som samtidig persiserer at han har det forbausende bra.