FHI: Dette må til for at Norge skal gjenåpnes

13. desember advarte avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) om at Norge sto i faresonen for at det i løpet av bare tre uker kan bli mellom 90.000 og 300.000 nysmittede og 50 til 200 innleggelser per dag i Norge.

Samtidig understreket hun at det eneste som kunne forhindre et såpass alvorlig scenario var tilstrekkelige tiltak som kan bremse pandemien i betydelig grad.

Fem dager senere er smitteutviklingen i Norge fortsatt høy. Bare det siste døgnet er det registrert 4.689 nye coronasmittede personer i Norge. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.403, så trenden er stigende.

Fredag var 383 coronapasienter innlagt på sykehus. Det var tolv flere enn dagen før. De aller fleste av de pleietrengende pasientene har ikke vaksinert seg.

Dette har frustrert helsepersonell som opplever den tunge belastningen å stå midt i pandemiens øye og redde liv fra dag til dag. Flere sykehus melder om høyt sykefravær, karantene og generelt stor slitasje.

– Så fort som mulig

Vaksinesjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) mener det nå primært er én faktor som kan stanse den gallopperende smittespredningen, i tillegg til bruk av munnbind og avstand.

– Med den kunnskapen vi har nå anser vi det som viktig å få vaksinert alle voksne med et intervall på fire og en halv måneder så fort som mulig , sier vaksinesjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Det betyr at vaksinene må settes allerede fra nå av og gjennom julehøytiden, det vil si i førjul, romjul og de første ukene i januar. Skal dette kunne gjennomføres må nordmenn være villige til å prioritere å la seg vaksinere og eventuelt avbryte juleferien.

– Helt nødvendig å vaksinere gjennom julen

På spørsmål om hva som skal til for at Norge skal slippe unna ytterligere nedstenging, er Bukholm krystallklar. Da må 700.000 vaksinedoser bli satt i løpet av de neste to ukene.

– For å nå målet dette målet før nyttår blir det helt nødvendig å vaksinere gjennom julen, sier vaksinesjefen, som mener Norge har ingen tid å miste.

Omikron sprer seg i en hastighet verden hittil ikke har sett. Ingen av de tidligere corona-variantene har tilsvarende egenskaper. I land etter land kommer det rapporter om voldsom smittespredning, og flere karakteriserer dette som en femte smittebølge som setter sykehusene på ekstreme prøver.

Da kan løpet være kjørt



Dersom Norge kommer på etterskudd med de 3. boosterdosene, kan løpet være kjørt, advarer FHI. Konsekvensen vil kunne bli enda flere sykehusinnleggelser, mer nedstenging av samfunnet og en forsinket gjenåpning av landet.

Samtidig blør deler av næringslivet, og permitteringsvarslene florerer.



I risikovurderingen som Folkehelseinstituttet presenterte i forrige uke ble det konkludert med at det haster med å bremse covid-19-epidemien. En ny smittebølge vil kunne utløse «en enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaste helsetjenesten», heter det i rapporten.