EU: Vaksiner avgjørende i kampen mot omikron

Stats- og regjeringssjefene fra unionens 27 medlemsland er torsdag samlet til toppmøte der pandemien står øverst på dagsordenen.

EU-lederne skal diskutere både reiserestriksjoner, vaksinering og andre pandemirelaterte spørsmål samtidig som omikronvarianten av coronaviruset sprer seg med rekordfart i unionen.

Lederne er enige om at det er behov for en samkjøring av tiltak for bedre å kunne bremse smitten.

Men også andre temaer skal drøftes på toppmøtet, ikke minst den spente situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland. Bekymringen er stor i EU for den russiske styrkeoppbyggingen langs grensen.

I tillegg skal migrantkrisen langs grensen mellom Hviterussland og EU-landene Polen og Litauen diskuteres.