Dermed kan selv ikke fullvaksinerte være trygge på at de er tilstrekkelig beskyttet etter en viss tid. Men risikoen for alvorlig sykdom er fortsatt vesentlig lavere enn for uvaksinerte.

Effekten av Pfizer-vaksinen avtar tre måneder etter andre dose. Studien, som er publisert i British Medical Journal (BMJ ), understreker betydningen av boosterdoser for å forhindre ny smitte, skriver News Medical Net.

Svært god beskyttelse de første ukene etter vaksinasjon

Det er eksperter fra Research Institute of Leumit Health Services i Israel som oppdaget en gradvis økning i risikoen for Covid-19-infeksjon fra og med 90 dager etter at folk mottok en andre dosen av Pfizer/BioNTech-vaksinen.

De nye funnene tyder på at vaksinen gir svært god beskyttelse de første ukene etter vaksinasjon, men deretter avtar beskyttelsen med tiden.

Samtidig understrekes det at det vil være individuelle forskjeller på hvor lenge vaksinen gir beskyttelse hos den enkelte.

– Vaksine gir ikke langvarig beskyttelse mot infeksjon

På tvers av alle aldersgrupper testet 1,3 prosent av personene positivt 21–89 dager etter en andre dose, men dette økte til 2,4 prosent etter 90–119 dager; 4,6 prosent etter 120-149 dager; 10,3 prosent etter 150-179 dager, og 15,5 prosent etter 180 dager eller mer, skriver The Journal.

– Ut ifra hva vi nå vet, er dette som vi kan forvente. Vi vet at mengden antistoff i blodet etter vaksinering når en topp noen uker etter andre dose, for deretter å falle igjen. Studien underbygger at vaksine ikke gir langvarig beskyttelse mot infeksjon, sier immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo, til Dagbladet.

Beskytter mot alvorlig sykdom



En annen faktor som også påvirker vaksinens evne til å beskytte mot Covid-19, er nye mutasjoner. Da deltavarianten ble dominerende i USA, falt effekten av de ulike vaksinene med hele 35–85 prosent, ifølge en ny studie gjengitt i Science.

Samtidig bekrefter denne studien at vaksinebeskyttelsen mot alvorlig coronasykdom varer lenge.