WHOs europakontor, som er lokalisert i København, sier at tallet på coronadøde i Europa nesten vil bli doblet i vinter, og passere 2 millioner innen mars 2022.

WHO påpeker at stadig mer forskning antyder at vaksinenes beskyttelse mot smitte og mild sykdom blir svekket og anbefaler at sårbare grupper får en oppfriskningsdose.

Det gjelder folk med svekket immunforsvar, personer over 60 år og helsepersonell.

Episenter

Europa opplever for tiden smitteøkning i flere land og er blitt et episenter for pandemien. Det har ført til nye nedstengninger i flere land.

– I dag er smittesituasjonen i Europa og Sentral-Asia veldig alvorlig. Vi står foran en utfordrende vinter, men vi bør ikke være uten håp. Vi kan alle, myndigheter, helsemyndigheter og privatpersoner, gjøre en innsats mot pandemien, sier WHOs europasjef Hans Kluge.

I Europa steg dødstallene i pandemien til et snitt på nesten 4.200 hver dag forrige uke. Det er dobbelt så høyt som nivået var i september.

Tre faktorer driver smitten

Det er anslått at coronapandemien så langt har ført til 1,5 millioner dødsfall i den europeiske regionen, som også inkluderer deler av Sentral-Asia.

Det er tre faktorer som driver pandemien på fremmarsj i Europa, ifølge WHO:

Deltavarianten som smitter mer, lettelser av tiltak og at en stor andel av befolkningen i flere land ikke er vaksinert.

– Vi kan vente at det blir høyt eller ekstremt høyt press på sykehusplassene i 25 land og høyt eller ekstremt høyt press på intensivkapasiteten i 49 av 53 land, sier Kluge.