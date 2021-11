Symptomer på covid-19: Myter og fakta

Med ny smitteøkning i store deler av landet, må vi igjen forholde oss mer aktivt til egen sykdom og mulig coronasmitte.

Rådet fra FHI er fortsatt at «dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand, bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid».

Det er imidlertid fortsatt noen uklarheter rundt hva som er symptomer på covid-19 – og noen myter.

Er for eksempel tap av smak og lukt er et vanlig symptom på covid-19? Tja, nedsatt smak- og luktesans er karakteristisk for sykdommen, men forekommer sannsynligvis hos et mindretall av de smittede, ifølge Folkehelseinstituttet.

Er feber er et vanlig covid-symptom? Ikke egentlig. En stor andel av de som blir innlagt på sykehus med covid-19 har feber, men for øvrig rammer dette mindre enn 20 prosent.

Slik beskrives symptombildet på Folkehelseinstituttets nettsider.

«Noen kan ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Dette gjelder særlig barn og yngre voksne. De som blir syke, får vanligvis først symptom fra øvre luftveier (vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfeller diaré. Noen utvikler mer alvorlige symptomer som tungpust, brystsmerter og forvirring».

Neseforvirring



Men hva med nesesymptomer? Her er det stor forvirring. Og det er ikke uten grunn.

På ulike nettsteder, offentlige og private, heter det alt fra at «nysing og tett og rennende nese er mindre vanlig om man er smittet av coronavirus» – via at «tett nese» er nevnt, men ikke nysing – og til at rennende og tett nese kan forekomme, men at nysing forekommer sjelden. En kjapp og uhøytidelig spørreundersøkelse i undertegnede journalists omgangskrets avdekker at flere tror nysing og andre nesesymptomer indikerer at man ikke har covid-19.

Så hva er riktig?



– Er tett nese, rennende nese og nysing symptomer på covid-19?

– Det korte svaret på spørsmålet ditt er at alle de tre symptomene kan forekomme ved covid-19, svarer Sara Viksmoen Watle.

Watle er overlege og spesialist i barnesykdommer ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Hun nevner de vaksinerte spesielt.

– En stor andel av fullvaksinerte vil ikke få symptomer ved smitte med coronaviruset. De som får symptomer vil få noen av de samme symptomene som de som er uvaksinert, bare i mildere form. Det vil si at de vil kunne få milde forkjølelsessymptomer som for eksempel nysing, hodepine, rennende nese, halsvondt og snørring.

Testing



Høst og vinter er sesong for mange andre virus, og det er vanskelig å skille symptomene på covid-19 fra de ved luftveisinfeksjoner med andre virus.

– Rådet om testing gjelder derfor også i områder hvor andre virus sirkulerer, presiserer Watle overfor ABC Nyheter.