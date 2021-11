Rett før den uløste saken ble foreldet, om hvem som skjøt og forsøkte å drepe Aschehoug-forlegger William Nygaard i 1993, siktet Kripos to personer i 2018.

Politiet mener den ene skjøt forleggeren utenfor boligen hans i Holmenkollåsen, mens den andre ifølge politiet hadde en sentral rolle i planleggingen.

Navnga siktede

Denne uken avslørte NRK at den ene av de to siktede er Khaled Moussawi fra Libanon. Da statskanalen oppsporet ham i Beirut, visste han ikke at han hadde vært siktet i saken i tre år.

– Jeg har ikke hatt noe med drapsforsøket å gjøre, sier han til NRK.

Politibil utenfor huset til William Nygaard etter attentatet 11. oktober 1993. NTB arkivfoto Jon Eeg / SCANPIX

Fredag melder samme kanal at den andre siktede personen er en diplomat som tjenestegjorde ved den iranske ambassaden i Oslo frem til attentatforsøket. Ifølge NRK var mannen førstesekretær, en høy stilling ved ambassaden.

«Siktelsen er oppsiktsvekkende. Den innebærer at politi og påtalemyndighet indirekte retter usedvanlig sterke anklager mot Iran. Den iranske ambassaden blir anklaget for å ha huset en mann som medvirket til et drapsforsøk på en norsk borger», skriver NRK.

Irans ambassade avviser at eks-diplomaten har noe med Nygaard-saken å gjøre.

Det er Kripos som etterforsker saken. Politiinspektør Anne Cecilie Dessarud vil ikke kommentere saken, men opplyser at drapsforsøket etterforskes fremdeles.

Irans ayatolla utstedte fatwa

Nygaard var forlagssjef da Aschehoug ga ut Salman Rushdies bok «Sataniske vers» i april 1989. To måneder tidligere hadde Irans leder ayatolla Khomeini utstedt en fatwa som krevde at Rushdie og andre som hadde vært involvert i utgivelsen av boken, måtte henrettes fordi boka ble oppfattet som blasfemisk mot islam.

Salman Rushdie og William Nygaard under Aschehougs hagefest, 1992. Foto: Moten Holm NTB / SCANPIX

Da siktelsene mot de to mennene ble kjent i 2018, uttalte Nygaard at han var lettet.

– Jeg er lettet og fornøyd med utviklingen i saken, ikke minst at påtalemyndigheten og politiet sier at «handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet», sa han til NTB.