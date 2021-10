«Dette er en hendelse som berører hele landet, og særlig Kongsberg».

Stort mer presist kunne neppe politimester i Sør-Øst politidistrikt Ole Bredrup Sæverud formulert det, da han torsdag formiddag innledet sin orientering om etterforskningen av drapene i Kongsberg.

Nøyaktig klokken 18.12,30 onsdag kveld fikk politiet den første meldingen om at en mann med pil og bue skjøt på mennesker i Kongsberg i Buskerud. Innen gjerningsmannen ble pågrepet en drøy halvtime senere, hadde han rukket å drepe fem personer – fire kvinner og en mann i alderen fra 50-årene til 70-årene – og skadet tre.

Politiet kjente til den 37 år gamle Drammen-fødte danske statsborgeren fra tidligere. Mannen er konvertitt til islam. Det hadde vært bekymringer om radikalisering.

Nå er hele landet i en tilstand av sjokk og opprørthet. Og med mange spørsmål vi ennå ikke vet svarene på.

Det vi likevel vet er at dette vil bli værende med oss som et nasjonalt traume.

Bare ti år etter 22. juli-terroren, som kostet 77 mennesker livet på Utøya og i Oslo, føles det kanskje ikke slik – men massemord er sjelden i Norge.

I 1832 ble Anne Forrestadstuen og datteren Marit henrettet etter å ha drept åtte barn. Året etter øksedrepte Nils Nilsen Narumsbakken to ektepar og fire barn i et hus ved Randsfjorden i Oppland. «Morder-Nils» var den verste massemorderen i Norge siden vikingtiden. Også han ble henrettet for ugjerningene.

Norge har blant de laveste forekomstene av drap i verden, og drapsmenn med mer enn tre ofre tilhører sjeldenhetene. Om vi ser bort fra seriemorderen Arnfinn Nesset som i 1983 ble dømt for 22 sykehjemsdrap i Orkdal, var den nest verste massemorderen i nyere tid den såkalte Fusa-drapsmannen som skjøt og drepte fire familiemedlemmer i 1987.

Frem til kvelden onsdag 13. oktober 2021. Et halvt døgn før Jonas Gahr Støre skulle presentere Norges nye regjeringen.

Det er de drepte og skadde og deres pårørende som er ofrene. Ikke Norge. Ikke resten av oss. Vi er støtter, som best vi kan.

Det skulle være en dag vi feiret. En dag demokratiet materialiserer seg og bekreftes med en ny regjering.

Så ble det i stedet en dag med sørgebånd.