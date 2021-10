Nordmenn tror de ble beskutt under bobilferie i Frankrike

Hendelsen skjedde i 14-tiden søndag.

De befant seg da i nærheten av byen Luxeuil les-Bains om lag tre timers kjøring fra Lyon.

Uten forvarsel smalt det inn i siden på bilen.

Først etter å ha kjørt inn på en bensinstasjon 20 minutter senere fikk de sjekket karosseriet. Der fant de et synlig kulehull i siden på bobilen. Kulen traff cirka en og en halv meter bak passasjersetet, skriver VG.

Fryktet veipirater da det smalt



– Vi hørte et høyt smell. Vi skjønte ikke hva som skjedde, men turte ikke å stoppe. Vi har jo hørt historiene om veipirater som kan ta drastiske midler i bruk for å rane bilister, forteller 72 år gamle Åse Marie Hansen Kalleland fra Haugesund til avisen.

Sammen med ektemannen Jan Birger Hansen (62) var de på vei sørover i Frankrike. Målet var Spania hvor de hadde planlagt en lengre ferie.

Flere bobilturister på Frankrike-ferie har de siste årene opplevd ran og overfall.

Ekspert: Kan være finkalibret våpen



Ifølge den pensjonerte kriminalteknikeren Leif Øren er det mye som tyder på at hullet kan passe med et finkalibret prosjektil som har truffet bobilen på tvers i fart, skriver VG.

Øren kan imidlertid ikke med sikkerhet si at at det dreier som et skarpt skudd.

Ekteparet opplyser at de foreløpig ikke har funnet noe prosjektil i bobilen, men antar at kulen kan ha gått inn i gulvet.

Til tross for den dramatiske opplevelsen satte de likevel kursen videre mot Spania samme dag.

