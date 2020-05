Rekordmange av oss skal på Norgesferie i år. Ikke så rent få i en bobil, som er noe flere og flere nordmenn kjøper.

Men mange velger også å leie bobil. Det er jo enkelt og praktisk. Man slipper da å ha ansvaret for, betale for - og å lagre en diger doning når man ikke er på tur med den. For det er man jo sjelden veldig mange uker i året.

Dette har gjort at de som leier ut bobiler de siste årene her hatt stor pågang fra feriesugne nordmenn. I år sannsynligvis flere enn noen gang.

Bobilist og camping-entusiast

Også her kan det være ting å være oppmerksom på, om man er førstereisgutt eller -dame i leiemarkedet.

Vi har derfor fått mannen som er både camping-entusiast, journalist i Vi Menns-bobilmagasin og ikke minst ivrig bobilist selv, Geir Svardal til gi deg som skal leie bobil sine beste tips.

Geir har jobbet som motorjournalist i en årrekke. I tillegg har han flere bøker på samvittigheten, om alt fra motorsport til camping. Det er med andre ord en kunnskapsrik kar vi her har med å gjøre.

Her deler han sine beste bobil-leietips med deg:

Ekspertens beste tips

1. – Det første tipset høres kanskje banalt ut, men det er viktig: Finn ut hvor mange som skal være med på reisen før dere bestiller bil. Dette er utgangspunktet for hvilken bobil man bør leie. Den må selvsagt være registrert for minst det antallet som skal være med. En bobil skal alltid ha minst like mange godkjente sengeplasser som sitteplasser med belte, forklarer Geir.

2. – Når du får en gjennomgang av bobilen, ta opp video - det vil du ha glede av under turen, mener Geir videre.

Mange nordmenn har hund. Sjekk med utleier om den er velkommen inn i bobilen.

– Ja. For plutselig er det noe du lurer på, om varme, gass, eller vann og septik. Da er det greit å kunne se hvordan det egentlig skal gjøres en gang til på telefonen, framfor å være i tvil om man gjør noe feil eller dumt eller ikke får noe til å virke. Har man aldri bodd i en bobil før, er det en del nytt å sette seg inn i, forteller han.

3. – Husk at å hente og levere på forskjellige steder noen ganger er mulig, men kan gi en betydelig ekstrakostnad. Som regel kan man også leie en del utstyr - sengesett, campingmøbler, GPS, barnestoler etc. Mange vil gjerne ha med sykkel? Sjekk om bobilen har sykkelstativ. Nivåklosser er smart. Følger ikke det med bør man vurdere å kjøpe, koster ikke mye. Det er viktig at bil står i vater hvis kjøleskap skal virke skikkelig, og hvem vil sove på skeiva?

Ofte koster det ekstra å ha med hund, og hund kan som regel bare tas med i noen av utleiebilene. Tenk over også over hvilke sengeløsninger dere vil ha. Skal dere legge dere og stå opp samtidig?

4. – Dette med forsikring er ikke det morsomste, men det er desto viktig å sette seg inn i. Sjekk hvordan bobilen du vurderer å leie er forsikret. Hva dekkes og hva dekkes ikke? Særlig det siste er viktig. Hva er eventuell egenandel ved skader? Hva med tyveri av løsøre (Evt. av klær, mobiltelefoner etc.) fra selve bobilen. Dekkes dette? Hva dekkes av reiseforsikringen din.

– Bruk en halvtime av livet ditt til å finne ut av disse tingene, er Geirs råd her.

Et annet smart triks er å ta bilder/video av bobilen utvendig og innvendig slik at du kan dokumentere skader som alt har oppstått før du leier bilen.

5. – Ikke gå i vekt-fella!

– Forsikre deg om at du har førerkort som passer til bilen og pass for all del på vekten. Ta ikke med for mye og tung bagasje. Dette med vekt er viktig. For om du leier en bobil som veier 3.200 kilo, fyller den opp med diesel, fyller vanntanken, legger en kano på taket, henger et par sykler bak, har med mat, og annen bagasje til de ombord – så veier den plutselig godt over 3.500 kilo som er en øvre grense for de som har førerkort for vanlig personbil. Skal du kjøre tyngre bil, må du ha utvidet førerkort.

Du som bilfører er ansvarlig for vekten, avslutter Geir.

En bobil kan være så mangt. De finnes etter hvert til de fleste behov, enten du skal på skauen, eller på byferie.

Ett bonus-tips

– Det var fem tips, men kan jeg få komme med ett til? spør en ivrig Svardal.

– Jo - husk at en bobil er høy og noen bruer og parkeringshus er lave. Stol heller ikke blindt på ryggekamera. Få gjerne en av passasjerene til å gå ut for å sjekke at omgivelsene er klare, om du er det minste i tvil. Det koster så lite, men kan bety så mye.

– Det er alltid ekstra kjedelig å ødelegge noe som ikke er ens eget, avslutter Geir.

