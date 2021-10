– Vi ønsker definitivt en tredje dose. Vi har jevnlig kontakt med FHi og er med i loopen. Vi stoler på FHI og avventer deres beslutning, sier Lill Sverresdatter Larsen til ABC Nyheter.

Hun er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, som har over 125.000 medlemmer.

Fagforbundet opplyser til NRK at de også ønsker en tredje dose til helsepersonell.

Norge sitter på et stort vaksinelager, men det er usikkert om alle dosene vil bli brukt. Eventuelt kan dosene doneres, selges eller lånes til andre land, har FHI tidligere opplyst til ABC Nyheter.

Flere land tilbyr tredje dose

Foreløpig er det bestemt at personer med alvorlig svekket immunforsvar vil bli tilbudt en tredje dose i Norge.

– Hvis det blir sånn at en tredje dose skal tilbys til enda flere, burde helsepersonell være høyt oppe på prioriteringslisten. Helsepersonell var blant de første som fikk vaksinen, og forskning viser at mengden antistoffer i kroppen synker over tid. Men foreløpig er det gjort lite forskning på dette, og det er grunnen til at FHI ikke anbefaler en tredje dose til enda flere. Og det er heller ikke godkjent av EMA (Det europeiske legemiddelbyrået, journ.anm), sier Sverresdatter Larsen.

Flere andre land har begynt å tilby en tredje vaksinedose til befolkningen, blant andre Storbritannia. FHI sier epidemien er under god kontroll i Norge, og at de foreløpig ikke vet om en tredje vaksinedose vil gi noen bedre effekt enn to doser.

– For enkelte grupper vil det kunne være aktuelt med en oppfriskingsdose på sikt. Dette følger FHI nøye med på, sa FHI-overlege Sara Watle til ABC Nyheter torsdag.

– Det skal være trygt

Sverresdatter Larsen sier sykepleierforbundet ikke skal stresse FHI med å komme med en beslutning raskt.

– Med AstraZeneca-saken i bakhodet, vil det vært lurt å avvente. Vi skal ikke «pushe» på for en beslutning. Det skal være trygt, men vi mener at helsepersonell skal være blant de første som får en «booster-dose» hvis det blir aktuelt. Vi ønsker en tredje dose fordi det vil bidra til å beskytte helsepersonell og pasienter mot smitte, sier hun.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp, lave blodplatenivåer og blødninger hos personer som har fått vaksinen. Det var 121.000 personer som fikk AstraZeneca-vaksinen i Norge før vaksinen ble satt på pause, ifølge FHI. Senere ble vaksinen tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet.