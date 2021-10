En fersk svensk vaksinestudie viser en kraftig nedgang i anistoffer mot corona sju måneder etter andre dose med Pfizer-vaksinen.

Resultatene stammer fra 464 personer, og de er fra en del av den såkalte Community-studien, der mer enn 2000 sykehusansatte deltar, ifølge SVT.

Tre måneder etter den andre dosen med Pfizer-vaksinen var mengden antistoffer i kroppen halvert, og etter sju måneder hadde de sunket med 85 prosent, kommer det fram i studien.

I Norge er det foreløpig personer med alvorlig svekket immunforsvar som kommer til å bli tilbudt en tredje vaksinedose, til tross for at Norge har mange vaksiner på lager . I tillegg risikerer mange tusen vaksiner å bli kastet.

– Dette skiller seg fra en oppfriskingsdose

Spesialistlege og forskningsleder Charlotte Thålin mener at resultatene fra studien kan ha konsekvenser for de eldre, som var først ute til å bli vaksinert. Hun sier til SVT at vi må gi dose tre til de eldre så snart som mulig.

– At antistoffnivåer synker over tid er helt ventet, men jeg er overrasket over at det har sunket så betydelig hos en relativt frisk og ung gruppe, sier hun.

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Sara Watle, sier at det for enkelte grupper kan bli aktuelt med en oppfriskingsdose på sikt.

– En tredje dose gis som del av grunnvaksinasjonen til de som ikke fikk god nok effekt etter de første to dosene. Dette skiller seg fra en oppfriskingsdose som gis for å friske opp beskyttelsen for de som hadde god effekt av to doser, men som mister deler av denne beskyttelsen over tid, sier hun til ABC Nyheter.

– Immunforsvaret spiller ikke på bare en hest

FHI tar resultatene fra den svenske studien tilsynelatende med knusende ro.

FHI-overlege Sara Watle sier det er normalt at antistoffnivåene faller over tid. Foto: NTB

– Antistoffer er viktige for beskyttelse mot coronaviruset, men akkurat hvilket nivå som gir beskyttelse vet vi ikke ennå. Lave nivåer trenger ikke å bety dårlig beskyttelse. Immunforsvaret spiller ikke på bare en hest, så det er flere andre deler av immunresponsen som bidrar til beskyttelse. Etter vaksinasjon dannes det hukommelsesceller, som raskt kan lage mer antistoffer hvis du møter på viruset, sier Watle.

Hun sier at det er vanlig at antistoffnivåene faller over tid.

– Fallende antistoffer over tid kan påvirke beskyttelsen mot å bli smittet med viruset, men fra store befolkningsstudier fra flere land som undersøker beskyttelse mot infeksjon så ser vi at det fortsatt er ganske god beskyttelse selv et halvt år etter fullført vaksinasjon, påpeker Watle.

FHI-overlegen legger til at studiene viser at beskyttelsen mot å bli alvorlig syk med coronaviruset fortsatt er svært høy, rundt 90 prosent.