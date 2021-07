Oslo kommunes coronatelefon ringes ned av osloboere som ønsker å få vaksinedose to tidligere.

Rykter om at man kan få fremskynde dose to hvis man ringer inn til kommunen og melder seg, har ført til at omtrent 70 prosent av innringerne spør om mulighet for å få dose to tidligere.

Det forteller assisterende kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe til ABC Nyheter.

Assisterende kommuneoverlege, Miert Skjoldborg Lindboe, sier det ikke er mulig å ringe inn for å fremskynde dose to av coronavaksinen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Foreløpig er det bare de som har vaksinetime de kommende ukene som får tilbud om å fremskynde sin dose to. Da får de en SMS fra bydelen de bor i, forteller Lindboe.

– Til resten må vi dessverre fortelle at vi ikke kan gi en tidligere time, men at de eventuelt kan gå inn i vaksineregistreringsskjemaet på kommunens nettsider og melde på nytt at de kan møte opp tidligere for å motta dose to. Da kan de bli kontaktet i tilfeller der bydelen har overskudd på doser.

Kun i en begrenset tidsperiode

Ifølge Lindboe vil fremskyndelse av dose to kun gjøres i en begrenset tidsperiode, og kun gjelde et visst antall innbyggere. Dette fordi praksisen går ut på å bruke opp de vaksinedosene kommunen allerede har overskudd av per i dag.

Det vil si at størsteparten av Oslos befolkning fortsatt vil få dose to med ordinært intervall, sier Lindboe, men sier det vil være forskjeller mellom bydelene.

– Intervallet skal forkortes så lite som mulig. Det vil si at bydelene i første omgang må forkorte intervallet til de innbyggerne som skal vaksineres de nærmeste ukene. Dette vil derimot ikke medføre en raskere ferdigstillelse av vaksinasjonsprogrammet i Oslo.

Ikke ring, eller møt opp til drop-in

Oslo kommunes coronatelefon kan brukes hvis du har generelle spørsmål om corona, karanteneregler, vil bestille coronatest eller vil vite mer om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet.

Men det er altså ikke mulig å ringe for å fremskynde dose to.

– Hvilken beskjed har dere til de som håper på å få dose to tidligere?

– Foreløpig vil innbyggere ikke kunne booke om sin dose to med mindre de har fått en SMS fra bydelen som forteller at de kan gjøre det. Vi ønsker derfor at du ikke ringer til coronatelefonen eller møter opp til drop-in i din bydel i håp om å få dose to tidligere, svarer Lindboe.