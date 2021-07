Bergens Tidende har fått flere henvendelser fra lesere som er skeptiske å blande de to coronavaksinene. Det har også vaksinatørene merket, forteller Hossein Tehrani, driftssjef ved vaksinestasjonene i Bergen.

– Av alle som vaksinerte seg torsdag og fredag, valgte i underkant av 20 personer å forlate vaksinasjonsstasjonen. Resten valgte å ta vaksinen, sier Tehrani til avisen.

Han sier han har respekt og forståelse for at folk er bekymrede, og at det derfor er satt i gang ekstra tiltak for å informere om såkalt kryssvaksinering.

Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i en epost at det ikke har noe å si om man får dose to med Moderna-vaksinen når den første var Pfizer.

– Vi regner disse som likeverdige, med samme effekt og samme bivirkninger. Flere land gjør som oss og mikser de to vaksinene. Siden vaksinene er nesten helt like, er det ventet at kombinasjonen gir like god beskyttelse som to doser av samme type, skriver Aavitsland.

FHI sier de ikke kan garantere at folk som takker nei til Moderna som andredose vil bli tilbudt Pfizer ved en senere anledning.