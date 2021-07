Årets sommersatsing på NRK er programmet «Sommerskuta». Konseptet er å seile gjennom landet, fra nord til sør. Starten gikk på Nordkapp 6. juli, mens seilasen avsluttes i Arendal 15. august.

Programmet har et snitt på 218.000 seere, noe som gir en andel på 32 prosent. Det er en markant nedgang fra fjorårets sommersatsing på kanalen, «Sommerbilen», som hadde et snitt på over 300.000 seere, ifølge bransjenettstedet Kampanje.

Medieanalytiker Lasse Gimnes mener at seertallene er lavere enn forventet.

– NRKs sommersatsinger har alltid gjort det rimelig bra. Dette er lavere enn forventet, sier Gimnes, som er daglig leder og kommunikasjonsrådgiver i GimCom, til Dagbladet.

Gimnes sier videre til avisen at han ikke synes konseptet er like godt som tidligere.

NRK er derimot på sin side fornøyd med tallene.

– Dette har vi ikke gjort før, med så lange sendinger og teppelagt hele dagen på NRK 1. Når to og en halv million nordmenn har vært innom sendingene, og er oppmerksomme på at vi holder på, så tenker jeg at da har vi satt spor, sier, Thomas Hellum, prosjektleder for «Sommerskuta», til Dagbladet.

Tolv NRK-programledere skifter på å lede sendingene. Karen Marie Berg, Emil Gukild, Rune Nilson, Silje Nordnes og Linda Eide er blant programlederne.