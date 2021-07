Etter at MDG-politiker Susanne Heart fredag publiserte et åpent brev til Erna Solberg der hun ber om at massevaksineringen i Norge settes på pause, har flere reagert.

Nå går FHI-overlege Preben Aavitsland ut i VG og sier FHI som myndighet for landets vaksinasjonsprogram råder regjeringen til å la kommunene fortsette vaksinasjonen av alle voksne med full styrke.

Uten vaksinasjon ville langt flere nordmenn blitt alvorlig syke og dødd, mener han.

Eksperimentell massevaksinering

Susanne Heart, som er fylkespolitiker og nestleder i regional-, kultur- og næringsutvalget i fylkestinget i Rogaland, har tidligere omtalt massevaksinasjonen som eksperimentell. Hun mener risikoene for død og skade i forhold til covid-19-sykdom ikke ser ut til å være så stor at det er verdt å eksperimentere på de unge.

MDG tar avstand fra uttalelsene.

Økt trygghet

Aavitsland mener derimot at det faktum at flere hundre millioner mennesker til nå er vaksinert tyder på at vaksinene både er trygge og beskytter godt mot corona.

Det mener han er en økt trygghet.

Likevel kan man ikke utelukke alvorlige bivirkninger ved bruk av nye vaksiner på store befolkningsgrupper, sier han, men presiserer at dette blir nøye overvåket i både Norge og andre land.

Bruker forskjellig retorikk

Aavitsland mener det er bra at politikere er engasjerte i vaksinasjonsprogrammet, men mener de som andre, bør undersøke faktagrunnlaget nøye.

Etter uttalelsene til FHI, etterspør Heart ifølge VG mer enn beroligende retorikk for at folk skal kunne ta informerte valg.

– Myndighetene må være ærlige og gi befolkningen tilgang til alders- og bivirkningsspesifikke tall som er meldt inn. Vi trenger åpenhet og kan ikke vente på at innmeldte bivirkninger blir verifisert om noen år, sier hun.

Blant annet mener Heart det er stor forskjell mellom norske myndigheters retorikk og WHOs når det gjelder vaksiner. Norske myndigheter kommuniserer at «vaksinen er trygg», mens Verdens helseorganisasjon WHO kommuniserer at «vaksinen er trygg for de fleste», mener hun.