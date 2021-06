Siden fredag har det blitt registrert 130 plutselige dødsfall i og rundt byen Vancouver i det sørvestlige Canada. Ifølge en politimann i byen er dette tallet langt over det som er normalt. Den pågående hetebølgen er en medvirkende årsak, ifølge BBC. Tirsdag viste gradestokken i landsbyen Lytton i Britisk Columbia hele 49,6 grader.

De fleste av de omkomne skal være eldre og mennesker med underliggende sykdommer.

Har tatt liv før

Ifølge World Health Organization (WHO) døde over 166.000 mennesker mellom 1998 og 2017 som følge av hetebølger verden over. I 2003 ble Vest-Europa truffet av en hetebølge som tok hele 70.000 menneskeliv. Hetebølgen i 2003 er en av de største naturkatastrofene som har rammet Europa det siste århundret hvis man regner etter antall liv som gikk tapt.





Mellom år 2000 og 2016 økte antallet mennesker som er utsatt for hetebølger med rundt 125 millioner ifølge WHO.





Ingen økning i Norge

Økningen i antall ofre og mennesker som er utsatt for hetebølger har så langt ikke vært aktuelt for Norge sin del.

– I Norge er det ikke registrert noe økning i dødsfall knyttet til hetebølger. Våre hetebølger har med andre ord ikke vært så farligere, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane til ABC nyheter.

Varmerekorden i Norge har stått helt siden sommeren 1970. Den ble satt i Nesbyen i tidligere Buskerud fylke 20. juni 1970 og målte 35,6 plussgrader.

– Det er ikke usannsynlig at Norges varmerekord vil ryke, men vi vet selvfølgelig ikke når dette i så fall skjer. Det er generelt indre strøk som får de høyeste temperaturene i Norge, slår statsmeteorologen fast.





Fører med seg ytterligere konsekvenser

Mennesker hviler på en kjølestasjon i Portland i den amerikanske delstaten Oregon. I likhet med Canada har statene vest i USA blitt rammet av hetebølgen og opplevd dødsfall i forbindelse med dette. Foto: NTB / AFP / Kathryn Elsesser

Den pågående hetebølgen strekker seg over et stort område på det Nord-Amerikanske kontinentet. Ifølge NTB er hetebølgen forårsaket av et høytrykk som fanger varm luft i området. Høytrykket skal ifølge BBC strekke seg fra California i USA til de arktiske områdene i Canada.

Værankeret Jodi Hughes ved Global News Calgary sier til BBC at brannmannskaper er bekymret for at et værskifte i kjøligere retning kan føre lynnedslag som kan antenne skogbranner.

Sommertemperaturene i Vancouver og resten av provinsen Britisk Columbia er som regel langt mildere enn temperaturene som er målt i området de siste dagene. Mange hjem i provinsen har ikke air condition.

En rekke hoteller har derimot installert air condition. En innbygger i Vancouver har fortalt nyhetsbyrået AFP at hotellene i byen ikke ser ut til å ha flere ledige rom.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Jeg håper dette aldri skjer igjen, sier innbyggeren om hetebølgen.

Klimaendringer kan være medvirkende årsak

Ifølge statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane kan man ikke med sikkerhet peke på klimaendringene som årsak til den pågående hetebølgen i Nord-Amerika, men hetebølger har ifølge WHO skjedd mer frekvent de siste tiårene.

– Man kan aldri ta for seg én spesifikk værhendelse og fastslå at dette er et resultat av klimaendringer, men på generell basis har det har blitt varmere og våtere på grunn av klimaendringene. Der har vi har sett en økning, sier Solsvik Vågane ved Meteorologisk Institutt til ABC nyheter.