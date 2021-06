I fjor sommer separerte Arve Tellefsen (84) og hans kone gjennom 15 år, Kristin Cecilie Slørdahl, seg . Nå har fiolinisten kjøpt seg hus i Stavern i Larvik kommune. Det skriver Se og Hør.

Se og Hør intervjuet Tellefsen under en konsert i Hamardomen sist lørdag. Til ukebladet bekrefter musikeren huskjøpet.

– Jeg skal delvis flytte, ja. Men det er boplikt der, så nå bor jeg begge steder, sier han og sikter til huset i Stavern og hans gamle leilighet på Frogner i Oslo.

Ble separert: Fiolinist Arve Tellefsen og Kristin Slørdahl fotografert etter festforestillingen i operahuset i Oslo i 2008. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

At en kommune har boplikt vil si at en landbrukseiendom eller et hus skal benyttes til helårs beboelse. Boplikten kan være personlig eller upersonlig, det vil si at Tellefsen kan leie ut eiendommen deler av året og fortsatt oppfylle plikten.

Eiendommen ble kjøpt i begynnelsen av juni og kostet Tellefsen fem millioner kroner.

Mange venner



Videre forteller Tellefsen at årsaken til huskjøpet rett og slett er at han trives svært godt i byen som ligger rundt 10 mil sør for Oslo. Tellefsen forteller at han har besøkt Stavern i forbindelse med Kammermusikkfestivalen i 30 år, og at han har mange venner der.

Ukas nummer av Se og Hør (nummer 25) bringer blant annet et intervju med Arve Tellefsen. Foto: Faksimile

Kammermusikkfestivalen i Stavern er en musikkfestival som arrangeres i byen én gang i året.

– Hvordan er det å «starte på nytt» i godt voksen alder? spør Se og Hør.

– Du vet, jeg er jo en nomade ... eller flyttsame, svarer han, ifølge bladet «lattermildt».

Tellefsen avslører overfor Se og Hør at han også drømmer om et sted i Italia.

Tilbake på scenen

Som følge av den pågående pandemien har det blitt lite konserter for Tellefsen det siste snart halvannet året. Lørdag var han tilbake på scenen i Hamardomen hvor han blant annet spilte musikk komponert av Johann Sebastian Bach.

Til tross for at Tellefsen har blitt 84 år gammel stopper han ikke opp med musikken.

Tellefsen har spilt fiolin siden han var seks år gammel. Han har gitt ut flere plater og blant annet mottatt fem Spellemannspriser.