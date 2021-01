Det skriver Norges nasjonalikon Arve Tellefsen på sin Facebook-profil.



I et flammende innlegg tar han et oppgjør med det han mener er en urettferdig behandling av Arbeiderpartiets leder.

– Hvis pressen hadde brukt mer tid på Aps politikk i stedet for denne personforfølgelsen, ville de ha oppdaget at partiet har et godt program som legger vekt på løsninger av de samfunnsmessige utfordringer med en politikk som skal komme alle lag av folket til gode, skriver Tellefsen.

Innlegget er også gjengitt av Nettavisen og VG. I sistnevnte avis er det så langt registrert over 160 kommentarer.

– Personforfølgelse



Fiolonvirtuosen har aldri lagt skjul på sitt politiske ståsted. Han har vært medlem av Arbeiderpartiets eldreutvalg og støttet partiet offentlig under tidligere valg.

Nå har han sett seg grundig lei på måten Jonas Gahr Støre omtales på. Han reagerer på at Støres rikdom brukes mot ham, samt at han velger å gå i dress og slips fremfor kjeledress.

– Presset på vår velferdsstat er stort. Da er det viktigere enn noen gang at vi har en dyktig og ansvarsbevisst politisk ledelse. På denne bakgrunn er det rart at deler av pressen og media bruke så mye av sin tid til å drive en personforfølgelse mot en av våre dyktigste ledere, skriver Tellefsen.

Han viser til at han tilhører etterkrigsgenerasjonen og derfor har mye å takke Arbeiderbevegelsen for, som solidaritetstanken, likhetsprinsippet og ulike rettigheter opparbeidet gjennom årtier.

Redaktør: – Det er ikke bra og det er ikke sant

– Støre er rik og han betaler mye skatt. Men i stedet for å jobbe for Høyre, som vil gi rike folk mindre skatt, så ønsker Gahr Støre at han selv skal betale mer i skatt. Det er vanskelig å forstå at dette skal være negativt, påpeker Arve Tellefsen.

Politisk kommentator i Bergens Tidende, Morten Myksvoll, mener Tellefsen bommer med kritikken, og reagerer slik på debattinnlegget til Tellefsen.

– Det sier litt om hvilke forventninger man har til pressen når man skriver at man skal være snill med Ap. Når det ikke skjer så er det plutselig personforfølgelse og en agenda. Det er ikke bra og det er ikke sant, sier Myksvoll til Medier24.

Tellefsen avviser at hans agenda er at media skal skrive pent om Ap.