Notatet er skrevet av professorene Bjørn M. Hofmann og Reidun Førde i medisinsk etikk på oppdrag fra Helsedirektoratet. De skriver blant annet at et slikt sertifikat kan oppleves som urettferdig, melder TV 2.

– Fordi coronasertifikat gir økt bevegelsesfrihet, har man vært redd for at personer vil utsette seg for smitte (og helserisiko) for å få et sertifikat, og at det derved i praksis reduserer folkehelsen, heter det i notatet.

Professorene trekker fram at særlig unge som ikke har vært smittet eller blitt vaksinert, ved åpning av samfunnet for eldre, vaksinerte innbyggere vil kunne føle at de nå har båret en stor nok del av tiltaksbyrden.

På regjeringens pressekonferanse onsdag ble det åpnet for flere bruksområder for dem med coronasertifikat, blant annet deltakelse på offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser. Sertifikatet skal være klart til bruk i Norge i juni.

Det skal kunne vise om du er coronavaksinert, har hatt covid-19 de siste seks månedene eller kan fremvise negativt testresultat.