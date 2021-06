– Det kan ikke bli stort bedre, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fargelid.

På Meteorologisk Institutt kan de følge værprognosene nærmest minutt for minutt, men også lenger fram i tid. Akkurat nå ser det mer enn lovende ut, spesielt for Østlandet.

Ny hetebølge treffer Norge

Værmeldingen for Oslo fram til lørdag 12. juni

– Her kan folk vente seg veldig fint sommervær med temperaturer over 25 grader. Fram mot neste helg kan temperaturene øke på ytterligere, og hvis prognosene slår til kan vi nærme oss opp mot 30 grader onsdag, torsdag og fredag i neste uke, sier Fagerlid til ABC Nyheter.

Dermed fortsetter den allerede lange perioden med finvær i sør. Årsaken ligger i atmosfæren hvor værsystemene nå gir full uttelling for de som liker sol og varme. Også i Nord-Europa for øvrig tyder værmeldingene på at en ny hetebølge står for tur.

Varme luftmasser ligger over Norge



– Finværet skyldes veldig varme luftmasser som ligger over det østafjellske, og over Nord-Europa generelt. Også i Danmark og Sverige vil det bli veldig varmt neste uke, forteller meteorologen.

Han kan ikke love sol og blå himmel hver dag. Det kan komme enkelte byger og noe skyer på ettermiddagen, men temperaturene vil likevel holde seg høye, og på enkelte dager vil kvikksølvet krype opp mot 30 grader.

Da kan det også bli aktuelt å sende ut farevarsel om skogbrann.

– Typisk norsk sommervær



Den siste tiden har hele Norge nytt godt av godværet. Selv om det er Østlandet som får de høyeste temperaturene neste uke, vil det også i resten av landet bli relativt gode temperaturer.

– Fra Vestlandet til og med Nord-Norge blir det nok mer kaldere luftmasser og mer maritim luft med noe nedbør av og til. Jeg vil heller kalle det typisk norsk sommervær med noe vekslende vær. I Tromsø vil dagtemperaturen ligge på mellom 15 og 20 grader, så jeg vil ikke akkurat svartmale situasjonen, sier Fagerlid.

Klar for meir sommar? I neste veke peiker Austlandet seg ut med dei høgste temperaturane 😎 I resten av landet blir det nok litt meir variabelt 🙃 Animasjonen syner luftmasser, der dei varmaste områda er mest raude 👇🌡 pic.twitter.com/zq5g8V1Lbc — Meteorologene (@Meteorologene) June 4, 2021

– Jeg ser ingen skjær i sjøen

Men som alle langtidsvarsler er det alltid noen forbehold. Prognosene kan slå feil, men denne gang mener meteorologen at det skal mye til for at værmeldingen bommer.

– Betingelsene kan alltid endre seg, men nå ser det lovende ut. Jeg ser ingen skjær i sjøen, og det er mest sannsynlig at hele neste uke blir preget av sommer. Vi kan ikke få det bedre enn dette, mener vakthavende meteorlog Geir Ottar Fagerlid.

Flomfare i Nord-Norge



Denne helgen ligger det an til litt skiftende skydekke lørdag og søndag på Sør- og Østlandet, men fortsatt temperaturer godt over 20 grader i sør og i øst.

I Nord-Norge blir litt kaldere inn mot helga, cirka 10–12 grader i innlandet og 2–6 grader på kysten.

Det er utstedt tre ulike farevarsler i deler av Nord-Norge. Det inkluderer stor gressbrannfare og stor fare for sørpeskred og flom. Årsaken til dette er fortsatt stor snøsmelting.

