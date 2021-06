Senterpartiets landsmøte startet fredag formiddag, og noen timer senere skrev Nationen at avisen erfarer at partiledelsens vurdering nå er at Vedum bør klargjøre sitt statsministerkandidatur på landsmøtet, framfor å vente på valgresultatet.

Spørsmålet har vært en gjenganger i intervjuer med Vedum de siste månedene, etter at partiet på flere målinger ble målt til større enn Arbeiderpartiet. Men Vedum har vridd seg unna.

Det gjorde han også i pausen på landsmøtet.

– Det er mye spekulasjoner og diskusjoner. Jeg vil bruke tiden på å diskutere politikk, sa Vedum til TV 2.

Heller ikke nestleder Ola Borten Moe eller parlamentarisk leder Marit Arnstad vil overfor NTB kommentere om Vedum nå vil erklære seg som partiets kandidat til statsministerposten.

Vil ha Vedum som statsminister

Partiet skal lørdag behandle en resolusjon som klargjør regjeringsambisjonene, og flere partimedlemmer sier også åpent at de ønsker Vedum som statsministerkandidat.

– Du er en ekte statsminister verdig, sa Sp-profil og stortingsrepresentant Sandra Borch da hun holdt innlegg fredag.

Også Senterungdommen har vært tydelige på at de ønsker Vedum som statsminister.

– Vi vil ha en statsminister i Norge som ikke bare snakker om distriktet i fine festtaler, som ikke vingler når EU banker på døra for å kontrollere norsk kraft og norsk energi. Derfor vil ikke Senterungdommen ha Jonas Gahr Støre som vår statsministerkandidat, sa leder Torleik Svelle i Senterungdommen da han talte til landsmøtet fredag.

– Vi vil ha en statsminister som bygger hele landet, som bygger trygge lokalsamfunn, som vår generasjon skal leve og bo trygge liv igjennom et helt liv. Derfor vil vi ha Trygve Slagsvold Vedum som vår statsminister etter valget, fortsatte Svelle.

– Styrke har mye å si

Også opptakten til landsmøtet var preget av spørsmål om statsministerambisjoner. Tidligere denne uka gikk flere fylkesledere i Sp ut og krevde at partiet går til valg på at Vedum er deres statsministerkandidat.

I politisk kvarter i NRK fredag ble Vedum konfrontert med at han foran valget i 2017, sa at det er naturlig at det største partiet får statsministeren, men på spørsmål om han fremdeles mener det samme i dag, svarte han:

– Vi er opptatt av å få fram de politiske sakene inn i landsmøtet, også sier vi hva Senterpartiet går til valg på, også er velgerne helt suverene, sa Vedum, og fortsatte:

– Selvfølgelig har styrke mye å si i politikken. Det sier seg selv at styrke har mye å si. Og hvis folk vil styrke Sps verdier, får de stemme på oss, og hvis de vil styrke andre partier får de stemme på dem.