Tirsdag startet den sivile rettssaken i Oslo tingrett mellom NRK Sport-profilen og arbeidsgiveren. NRKs advokater brukte beskrivelser som «utrygghet og frykt», samt at Andersen hadde et «voldsomt og uforutsigbart sinne».

Andersen mener på sin side at hun har blitt utsatt for en urimelig prosess og at konflikthåndteringen til NRK har vært mangelfull og basert seg på anonyme påstander.

Første dag i retten endte med toppsaker i de fleste norske medier, med unntak av nettopp NRK.

Omdømmeekspert: – Pinlig og dumt

Til TV 2 sier sosiolog og omdømmeekspert Trond Blindheim at advokatene burde ha lagt lokk på saken og unngått at det eskalerte til dette nivået. Han omtaler situasjonen som pinlig og dumt.

– Det er dumt, for jeg tror omdømmet hennes var godt. Hun er en utrolig dyktig journalist, og så dukker dette opp. Det er ingen tvil på at hun taper på dette, sier Blindheim til kanalen.

Han omtaler Andersens situasjon som en tap-tap-situasjon.

– Uansett hvordan det ender, så er det hun som taper. Ikke NRK. Det vil kunne bli vanskelig for henne hvis hun vil fortsette å arbeide der. Andre store medier vil kanskje være forsiktige med å ansette henne. «Skriften» på henne vil være at hun har vært en belastning, sier Blindheim.

– Sett utenfra framstår dette stygt

Andersen og NRK skal forklare seg i retten onsdag. En rekke ansatte i NRKs sportsavdeling er kalt inn for å vitne, blant andre Andersens programlederkolleger Ole Rolfsrud og Susann Michaelsen. I tillegg skal NRKs sportsredaktør Egil Sundvor forklare seg.

Da rettssaken startet, sa Andersens advokater at journalistens nåværende arbeidshverdag ligger svært langt fra den hun hadde tidligere.

– Sett utenfra framstår dette stygt. Line Andersen hadde en rolle hvor hun var NRKs ansikt utad på viktige arenaer. I realiteten er hun stuet bort eller satt på tørkeloftet, satt på spissen, sa advokat Tron Dalheim.