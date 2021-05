– Jeg har jobbet tett sammen med Line på friidrett i mange år, og har alltid opplevd henne som en god samarbeidspartner og hyggelig kollega. Jeg har aldri opplevd konflikter eller bråk med Line, sier Ellefsen til God Kveld Norge.

Ellefsen og Andersen dekket friidrett for NRK sammen i en årrekke, hovedsakelig med nylig pensjonerte Ellefsen som kommentator og Andersen som reporter på indre bane.

«Skapt uro og konflikt»

Andersen har saksøkt NRK og ber om erstatning etter at hun ble tatt av skjermen og satt til andre oppgaver i kanalen. NRK mener på sin side at Andersen har «skapt uro og konflikt», en beskrivelse TV-programlederen ikke kjenner seg igjen i.

– Jeg synes det er fryktelig trist at vi er i en rettssak som selvfølgelig ser ut som en offentlig skittentøyvask akkurat i dag – men som jeg tror vil handle om viktige avklaringer i arbeidslivet, har hun tidligere sagt til VG.

Ifølge TV 2 er det kun pensjonerte Ellefsen og eksterne Atle Grønn som har villet uttale seg om saken. Øvrige NRK-profiler kanalen tok kontakt med skal ha avstått fra å kommentere saken.

– Er bare trist

– Som ekstern har jeg samarbeidet godt med Line. Jeg har et godt samarbeid med alle i NRK-sjakken. Det er et privilegium for oss eksterne å komme inn i sendingen og skumme fløten av det gode arbeidet som gjøres i mange ledd. Derfor vil en slik intern konflikt ikke ha vinnere og tapere, men er bare trist, sier NRKs sjakk-ekspert Atle Grønn til TV2. Han har jobbet mye med Andersen i kanalens sjakk-sendinger.

Andersen har i tillegg til å dekke sjakk og friidrett også figurert i TV-aksjonen og i NRKs 17. mai-program.

NRK: En personalsak

En lang rekke NRK-ansatte er kalt inn som vitner for begge parter i den sivile rettssaken.

NRK har på sin side ikke vært spesielt snakkesalige om saken, som de anser som en personalsak.

– Det blir ikke riktig å kommentere den i media, utover at vi synes dette både er en vanskelig og trist sak som vi har jobbet lenge for å løse. Det har vi dessverre ikke klart og vi avventer nå rettens vurdering, har NRKs markeds- og kommunikasjonssjef Christine Viland tidligere sagt til VG.