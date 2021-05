Dermed kan mange nordmenn gå glipp av en etterlengtet sommerferie utenlands.

– Det betyr at man kan oppleve at i en rekke EU-land vil de fortsatt si at man må ha to doser pluss en uke for å ha et coronasertifikat, og at man kan bli møtt med restriksjoner i de landene, mens man i Norge vil slippe de restriksjonene , sier han til VG.

Nye regler fra 3. mai: – Langt flere vaksineres tidligere

30. april sendte Regjeringen og Folkehelseinstituttet ut informasjon om at intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner, det vil si Pfizer-BioNTech og Moderna, skulle økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år uten underliggende sykdommer.

Anbefalingen trådte i kraft fra og med mandag 3. mai, og har ikke tilbakevirkende kraft.

– Når vi øker intervallet, får langt flere vaksine tidligere. Dette vil bidra både til å hindre alvorlig sykdom og død, og til å redusere smittenivået i samfunnet, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Kan bli nektet innreise



Høie viste til at ny kunnskap om effekten etter vaksinasjon med mRNA-vaksine, tyder på at vaksinene gir god beskyttelse de første 12 ukene etter første dose.

Ulempen ved denne strategien er først og fremst knyttet opp mot de nye coronasertifikatene som snart vil bli gjeldende i mange land.

Dermed risikerer mange nordmenn, som kun har fått én vaksinedose, å ikke kunne feriere i land som krever at turister er fullvaksinerte.



Tror andre land vil gjøre som Norge



Helseministeren tror imidlertid andre land vil følge etter Norge og ikke kreve at tilreisende har fått to vaksinedoser for å kunne ha gyldige coronasertifikat.

En endelig versjon av coronasertifikat i tråd med alle EU-krav i Digital green pass skal etter planen være klar 22. juni. Den skal legge til rette for fri bevegelse over grensene i Europa.